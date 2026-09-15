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Keane - The Best Of (0602438169344) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Keane - The Best Of (0602438169344) виниловая пластинка

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Keane - The Best Of (0602438169344) виниловая пластинка - фото 3
Keane - The Best Of (0602438169344) виниловая пластинка - фото 4
Keane - The Best Of (0602438169344) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Keane
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Keane - The Best Of (0602438169344) виниловая пластинка - фото 1
  • Keane - The Best Of (0602438169344) виниловая пластинка - фото 2
  • Keane - The Best Of (0602438169344) виниловая пластинка - фото 3
  • Keane - The Best Of (0602438169344) виниловая пластинка - фото 4
  • Keane - The Best Of (0602438169344) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617213
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Keane - The Best Of (0602438169344) виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438169344]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Keane
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Everybody's Changing, Somewhere Only We Know, Bend And Break, Bedshaped, This Is The Last Time, Atlantic, Is It Any Wonder?, Nothing In My Way, Hamburg Song, Crystal Ball, A Bad Dream, Try Again, Spiralling, Perfect Symmetry, My Shadow, Silenced By The Night, Disconnected, Sovereign Light Caf?, Higher Than The Sun, Won't Be Broken
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Keane - The Best Of (0602438169344) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Everybody's Changing, Somewhere Only We Know, Bend And Break, Bedshaped, This Is The Last Time, Atlantic, Is It Any Wonder?, Nothing In My Way, Hamburg Song, Crystal Ball, A Bad Dream, Try Again, Spiralling, Perfect Symmetry, My Shadow, Silenced By The Night, Disconnected, Sovereign Light Caf?, Higher Than The Sun, Won't Be Broken

Отзывы о товаре Keane - The Best Of (0602438169344) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602438169344]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Keane
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Everybody's Changing, Somewhere Only We Know, Bend And Break, Bedshaped, This Is The Last Time, Atlantic, Is It Any Wonder?, Nothing In My Way, Hamburg Song, Crystal Ball, A Bad Dream, Try Again, Spiralling, Perfect Symmetry, My Shadow, Silenced By The Night, Disconnected, Sovereign Light Caf?, Higher Than The Sun, Won't Be Broken
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Everybody's Changing, Somewhere Only We Know, Bend And Break, Bedshaped, This Is The Last Time, Atlantic, Is It Any Wonder?, Nothing In My Way, Hamburg Song, Crystal Ball, A Bad Dream, Try Again, Spiralling, Perfect Symmetry, My Shadow, Silenced By The Night, Disconnected, Sovereign Light Caf?, Higher Than The Sun, Won't Be Broken
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Keane - The Best Of (0602438169344) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5680 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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