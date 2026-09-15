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Beth Gibbons - Out Of Season (0602567891543) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Beth Gibbons - Out Of Season (0602567891543) виниловая пластинка

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Beth Gibbons - Out Of Season (0602567891543) виниловая пластинка - фото 1
Beth Gibbons - Out Of Season (0602567891543) виниловая пластинка - фото 2
Beth Gibbons - Out Of Season (0602567891543) виниловая пластинка - фото 3
Beth Gibbons - Out Of Season (0602567891543) виниловая пластинка - фото 4
Beth Gibbons - Out Of Season (0602567891543) виниловая пластинка - фото 5
Beth Gibbons - Out Of Season (0602567891543) виниловая пластинка - фото 6
Beth Gibbons - Out Of Season (0602567891543) виниловая пластинка - фото 7
Beth Gibbons - Out Of Season (0602567891543) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Beth Gibbons
Альбом (сингл)
Out Of Season
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Beth Gibbons - Out Of Season (0602567891543) виниловая пластинка - фото 1
  • Beth Gibbons - Out Of Season (0602567891543) виниловая пластинка - фото 2
  • Beth Gibbons - Out Of Season (0602567891543) виниловая пластинка - фото 3
  • Beth Gibbons - Out Of Season (0602567891543) виниловая пластинка - фото 4
  • Beth Gibbons - Out Of Season (0602567891543) виниловая пластинка - фото 5
  • Beth Gibbons - Out Of Season (0602567891543) виниловая пластинка - фото 6
  • Beth Gibbons - Out Of Season (0602567891543) виниловая пластинка - фото 7
  • Beth Gibbons - Out Of Season (0602567891543) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617163
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Beth Gibbons - Out Of Season (0602567891543) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602567891543]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Beth Gibbons
Альбом (сингл)
Out Of Season
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Mysteries, Tom The Model, Show, Romance, Sand River, Spider Monkey, Resolve, Drake, Funny Time Of Year, Rustin Man
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Beth Gibbons - Out Of Season (0602567891543) виниловая пластинка

"Out Of Season" - ремастированное переиздание совместного студийного альбома вокалистки группы Portishead и басиста Пола Вэбба из Talk Talk (под псевдонимом "Rustin Man"), первоначально выпущенного в 2002 году. В чартах Великобритании альбом достиг 28 строчки. Релиз представлен на черном виниле. Бет Гиббонс - британская певица, автор песен и солистка группы Portishead. Бет отмечает, что на её музыкальное творчество повлияли такие исполнители как Нина Симон, Эдит Пиаф, The Sugarcubes, Pixies, а также Лайза Джеррард из Dead Can Dance и Элизабет Фрейзер из Cocteau Twins. В июне 2013 года певица объявила о запланированном новом сольном альбоме, работа над которым ведется в сотрудничестве с Domino Records. Её вокал можно также услышать в кавер-версии трека Black Sabbath, выпущенном британской метал-группой Gonga в апреле 2014 года. В 2014 г. Гиббонс выступила в качестве солистки в концертной записи Симфонии скорбных песнопений Хенрика Гурецкого с Национальным симфоническим оркестром Польского радио (дирижёр Кшиштоф Пендерецкий), запись выпущена в 2019 году и стала дебютом Гиббонс в области академической музыки.

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602567891543]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Beth Gibbons
Альбом (сингл)
Out Of Season
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Mysteries, Tom The Model, Show, Romance, Sand River, Spider Monkey, Resolve, Drake, Funny Time Of Year, Rustin Man
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Out Of Season" - ремастированное переиздание совместного студийного альбома вокалистки группы Portishead и басиста Пола Вэбба из Talk Talk (под псевдонимом "Rustin Man"), первоначально выпущенного в 2002 году. В чартах Великобритании альбом достиг 28 строчки. Релиз представлен на черном виниле. Бет Гиббонс - британская певица, автор песен и солистка группы Portishead. Бет отмечает, что на её музыкальное творчество повлияли такие исполнители как Нина Симон, Эдит Пиаф, The Sugarcubes, Pixies, а также Лайза Джеррард из Dead Can Dance и Элизабет Фрейзер из Cocteau Twins. В июне 2013 года певица объявила о запланированном новом сольном альбоме, работа над которым ведется в сотрудничестве с Domino Records. Её вокал можно также услышать в кавер-версии трека Black Sabbath, выпущенном британской метал-группой Gonga в апреле 2014 года. В 2014 г. Гиббонс выступила в качестве солистки в концертной записи Симфонии скорбных песнопений Хенрика Гурецкого с Национальным симфоническим оркестром Польского радио (дирижёр Кшиштоф Пендерецкий), запись выпущена в 2019 году и стала дебютом Гиббонс в области академической музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Beth Gibbons - Out Of Season (0602567891543) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3560 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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