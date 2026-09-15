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The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0724384054014) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0724384054014) виниловая пластинка

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The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0724384054014) виниловая пластинка - фото 1
The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0724384054014) виниловая пластинка - фото 2
The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0724384054014) виниловая пластинка - фото 3
The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0724384054014) виниловая пластинка - фото 4
The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0724384054014) виниловая пластинка - фото 5
The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0724384054014) виниловая пластинка - фото 6
The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0724384054014) виниловая пластинка - фото 7
The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0724384054014) виниловая пластинка - фото 8
The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0724384054014) виниловая пластинка - фото 9
The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0724384054014) виниловая пластинка - фото 10
The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0724384054014) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Chemical Brothers
Альбом (сингл)
Exit Planet Dust
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0724384054014) виниловая пластинка - фото 1
  • The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0724384054014) виниловая пластинка - фото 2
  • The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0724384054014) виниловая пластинка - фото 3
  • The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0724384054014) виниловая пластинка - фото 4
  • The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0724384054014) виниловая пластинка - фото 5
  • The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0724384054014) виниловая пластинка - фото 6
  • The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0724384054014) виниловая пластинка - фото 7
  • The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0724384054014) виниловая пластинка - фото 8
  • The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0724384054014) виниловая пластинка - фото 9
  • The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0724384054014) виниловая пластинка - фото 10
  • The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0724384054014) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617072
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0724384054014) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0724384054014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Chemical Brothers
Альбом (сингл)
Exit Planet Dust
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Leave Home, In Dust We Trust, Song To The Siren, Three Little Birdies Down Beats, Fuck Up Beats, Chemical Beats, Chico's Groove, One Too Many Mornings, Life Is Sweet, Playground Of A Wedgeless Firm, Alive Alone
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0724384054014) виниловая пластинка

Exit Planet Dust — дебютный альбом британского электронного дуэта "The Chemical Brothers".

Отзывы о товаре The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0724384054014) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0724384054014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Chemical Brothers
Альбом (сингл)
Exit Planet Dust
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Leave Home, In Dust We Trust, Song To The Siren, Three Little Birdies Down Beats, Fuck Up Beats, Chemical Beats, Chico's Groove, One Too Many Mornings, Life Is Sweet, Playground Of A Wedgeless Firm, Alive Alone
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Exit Planet Dust — дебютный альбом британского электронного дуэта "The Chemical Brothers".
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Chemical Brothers - Exit Planet Dust (0724384054014) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5210 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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