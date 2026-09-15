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The Cars - Shake It Up (coloured) (0603497845361) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Cars - Shake It Up (coloured) (0603497845361) виниловая пластинка

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The Cars - Shake It Up (coloured) (0603497845361) виниловая пластинка - фото 2
The Cars - Shake It Up (coloured) (0603497845361) виниловая пластинка - фото 3
The Cars - Shake It Up (coloured) (0603497845361) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Cars
Альбом (сингл)
SHAKE IT UP
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Cars - Shake It Up (coloured) (0603497845361) виниловая пластинка - фото 1
  • The Cars - Shake It Up (coloured) (0603497845361) виниловая пластинка - фото 2
  • The Cars - Shake It Up (coloured) (0603497845361) виниловая пластинка - фото 3
  • The Cars - Shake It Up (coloured) (0603497845361) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617066
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Cars - Shake It Up (coloured) (0603497845361) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497845361]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Cars
Альбом (сингл)
SHAKE IT UP
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Since You’re Gone, Shake It Up, I’m Not The One, Victim Of Love, Cruiser, A Dream Away, This Could Be Love, Think It Over, Maybe Baby
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Cars - Shake It Up (coloured) (0603497845361) виниловая пластинка

Shake It Up - четвертый студийный альбом знаменитой американской рок-группы Cars, выпущенный в 1981 году. Это был последний альбом Cars, выпущенный Роем Томасом Бейкером. Гораздо более ориентированный на поп альбом, чем его предшественник, его заглавный трек стал их первым хитом Billboard. Shake It Up будет выпущен на лимитированном зеленом виниле



Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition

Отзывы о товаре The Cars - Shake It Up (coloured) (0603497845361) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497845361]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Cars
Альбом (сингл)
SHAKE IT UP
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Since You’re Gone, Shake It Up, I’m Not The One, Victim Of Love, Cruiser, A Dream Away, This Could Be Love, Think It Over, Maybe Baby
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Shake It Up - четвертый студийный альбом знаменитой американской рок-группы Cars, выпущенный в 1981 году. Это был последний альбом Cars, выпущенный Роем Томасом Бейкером. Гораздо более ориентированный на поп альбом, чем его предшественник, его заглавный трек стал их первым хитом Billboard. Shake It Up будет выпущен на лимитированном зеленом виниле


Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Cars - Shake It Up (coloured) (0603497845361) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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