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The Cars - Panorama (coloured) (0603497842599) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Cars - Panorama (coloured) (0603497842599) виниловая пластинка

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The Cars - Panorama (coloured) (0603497842599) виниловая пластинка - фото 1
The Cars - Panorama (coloured) (0603497842599) виниловая пластинка - фото 2
The Cars - Panorama (coloured) (0603497842599) виниловая пластинка - фото 3
The Cars - Panorama (coloured) (0603497842599) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Cars
Альбом (сингл)
Panorama (coloured)
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Cars - Panorama (coloured) (0603497842599) виниловая пластинка - фото 1
  • The Cars - Panorama (coloured) (0603497842599) виниловая пластинка - фото 2
  • The Cars - Panorama (coloured) (0603497842599) виниловая пластинка - фото 3
  • The Cars - Panorama (coloured) (0603497842599) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617065
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Cars - Panorama (coloured) (0603497842599) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497842599]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Cars
Альбом (сингл)
Panorama (coloured)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Cars - Panorama (coloured) (0603497842599) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре The Cars - Panorama (coloured) (0603497842599) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497842599]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Cars
Альбом (сингл)
Panorama (coloured)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 1 диск


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Cars - Panorama (coloured) (0603497842599) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4270 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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