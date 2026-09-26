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Наушники JBL Tune Flex, White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники JBL Tune Flex, White

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Наушники JBL Tune Flex, White - фото 5
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Наушники JBL Tune Flex, White - фото 8
Наушники JBL Tune Flex, White - фото 9
Наушники JBL Tune Flex, White - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники JBL Tune Flex, White - фото 1
  • Наушники JBL Tune Flex, White - фото 2
  • Наушники JBL Tune Flex, White - фото 3
  • Наушники JBL Tune Flex, White - фото 4
  • Наушники JBL Tune Flex, White - фото 5
  • Наушники JBL Tune Flex, White - фото 6
  • Наушники JBL Tune Flex, White - фото 7
  • Наушники JBL Tune Flex, White - фото 8
  • Наушники JBL Tune Flex, White - фото 9
  • Наушники JBL Tune Flex, White - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 616724
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
16х10х4
Вес, г.
300

Описание товара Наушники JBL Tune Flex, White

Продуманные 12-миллиметровые динамики, усиленные форм-фактором stick, обеспечивают чистый басовый звук JBL, так что вы почувствуете каждый пульсирующий удар. Слушайте больше того, что хотите, и меньше того, чего не хотите. Технология активного шумоподавления с 2 микрофонами позволяет свести к минимуму отвлекающие звуковые факторы. С Ambient Aware вы можете в любое время настроиться на окружающую обстановку, чтобы чувствовать себя в большей безопасности, находясь на природе, а TalkThru позволяет прерваться для быстрого общения, не снимая наушников. Наслаждайтесь беспроблемными звонками по громкой связи в стереосистеме. Tune Flex оснащены 4 микрофонами, поэтому вас всегда будут слышать с идеальной четкостью. Никогда не стесняйтесь ответить на звонок снова. А с помощью VoiceAware вы можете выбирать, сколько вашего собственного голоса слышать, регулируя количество микрофонных входов, подключаемых обратно к наушникам.

Отзывы о товаре Наушники JBL Tune Flex, White




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Описание
Продуманные 12-миллиметровые динамики, усиленные форм-фактором stick, обеспечивают чистый басовый звук JBL, так что вы почувствуете каждый пульсирующий удар. Слушайте больше того, что хотите, и меньше того, чего не хотите. Технология активного шумоподавления с 2 микрофонами позволяет свести к минимуму отвлекающие звуковые факторы. С Ambient Aware вы можете в любое время настроиться на окружающую обстановку, чтобы чувствовать себя в большей безопасности, находясь на природе, а TalkThru позволяет прерваться для быстрого общения, не снимая наушников. Наслаждайтесь беспроблемными звонками по громкой связи в стереосистеме. Tune Flex оснащены 4 микрофонами, поэтому вас всегда будут слышать с идеальной четкостью. Никогда не стесняйтесь ответить на звонок снова. А с помощью VoiceAware вы можете выбирать, сколько вашего собственного голоса слышать, регулируя количество микрофонных входов, подключаемых обратно к наушникам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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