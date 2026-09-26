Наушники JBL Tune Flex, White
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Наушники JBL Tune Flex, White
Продуманные 12-миллиметровые динамики, усиленные форм-фактором stick, обеспечивают чистый басовый звук JBL, так что вы почувствуете каждый пульсирующий удар. Слушайте больше того, что хотите, и меньше того, чего не хотите. Технология активного шумоподавления с 2 микрофонами позволяет свести к минимуму отвлекающие звуковые факторы. С Ambient Aware вы можете в любое время настроиться на окружающую обстановку, чтобы чувствовать себя в большей безопасности, находясь на природе, а TalkThru позволяет прерваться для быстрого общения, не снимая наушников. Наслаждайтесь беспроблемными звонками по громкой связи в стереосистеме. Tune Flex оснащены 4 микрофонами, поэтому вас всегда будут слышать с идеальной четкостью. Никогда не стесняйтесь ответить на звонок снова. А с помощью VoiceAware вы можете выбирать, сколько вашего собственного голоса слышать, регулируя количество микрофонных входов, подключаемых обратно к наушникам.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 790 руб.2448 руб. в СплитНаушники Samsung Galaxy Buds 4 (SM-R540NZWACIS) White
-
В наличииЦена 10 520 руб.2630 руб. в СплитНаушники Huawei FreeBuds 6 (55038129) Purple
-
В наличииЦена 12 630 руб.3158 руб. в СплитНаушники Huawei FreeClip 2 (55038692) Black
-
В наличииЦена 12 630 руб.3158 руб. в СплитНаушники Huawei FreeClip 2 (55038690) Blue
-
В наличииЦена 12 630 руб.3158 руб. в СплитНаушники Huawei FreeClip 2 (55038691) White
-
В наличииЦена 13 400 руб.3350 руб. в СплитНаушники Huawei FreeBuds Pro 5 (55038979) Blue
-
В наличииЦена 13 400 руб.3350 руб. в СплитНаушники Huawei FreeBuds Pro 5 (55038662) Sand
Отзывы о товаре Наушники JBL Tune Flex, White