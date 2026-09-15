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Cassandra Wilson - Blue Light 'Til Dawn (0602438761906) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cassandra Wilson - Blue Light 'Til Dawn (0602438761906) виниловая пластинка

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Cassandra Wilson - Blue Light &#039;Til Dawn (0602438761906) виниловая пластинка - фото 1
Cassandra Wilson - Blue Light &#039;Til Dawn (0602438761906) виниловая пластинка - фото 2
Cassandra Wilson - Blue Light &#039;Til Dawn (0602438761906) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Cassandra Wilson - Blue Light &#039;Til Dawn (0602438761906) виниловая пластинка - фото 1
  • Cassandra Wilson - Blue Light &#039;Til Dawn (0602438761906) виниловая пластинка - фото 2
  • Cassandra Wilson - Blue Light &#039;Til Dawn (0602438761906) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615868
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Cassandra Wilson - Blue Light 'Til Dawn (0602438761906) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cassandra Wilson - Blue Light 'Til Dawn (0602438761906) виниловая пластинка

Blue Light Til Dawn - ремастированное переиздание студийного альбома джазовой певицы Кассандра Уилсон, первоначально выпущенного в 1993 году. Релиз в серии Blue Note Classic Vinyl Series представлен на двойном черном 180-граммовом виниле. Кассандра Уилсон - американская джазовая певица, музыкант, автор песен и продюсер. Музыкальную карьеру начинала в 1980-е годы в группе M-Base. Первый сольный альбом выпустила в 1986 году. Наибольшее признание музыкальных критиков получили альбомы Уилсон New Moon Daughter (1995) и Loverly (2009). Обладает двумя премиями Грэмми за лучший джазовый вокальный альбом (1997, 2009) и рядом других музыкальных наград. Обладает узнаваемым тембром голоса и расширяет игровое поле своей музыкальной палитры, добавляя к джазу такие жанры как блюз, кантри, фолк-музыку. Свой новаторский стиль сформировала под влиянием таких джазовых певиц как Бетти Картер, Ширли Хорн и Нина Симон. Помимо исполнения собственных песен и искусной интерпретации джазовых стандартов и блюзовых композиций записывает кавер-версии песен популярных исполнителей, таких как Джони Митчелл, Ван Моррисон, Хэнк Уильямс, U2 и The Beatles.

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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Blue Light Til Dawn - ремастированное переиздание студийного альбома джазовой певицы Кассандра Уилсон, первоначально выпущенного в 1993 году. Релиз в серии Blue Note Classic Vinyl Series представлен на двойном черном 180-граммовом виниле. Кассандра Уилсон - американская джазовая певица, музыкант, автор песен и продюсер. Музыкальную карьеру начинала в 1980-е годы в группе M-Base. Первый сольный альбом выпустила в 1986 году. Наибольшее признание музыкальных критиков получили альбомы Уилсон New Moon Daughter (1995) и Loverly (2009). Обладает двумя премиями Грэмми за лучший джазовый вокальный альбом (1997, 2009) и рядом других музыкальных наград. Обладает узнаваемым тембром голоса и расширяет игровое поле своей музыкальной палитры, добавляя к джазу такие жанры как блюз, кантри, фолк-музыку. Свой новаторский стиль сформировала под влиянием таких джазовых певиц как Бетти Картер, Ширли Хорн и Нина Симон. Помимо исполнения собственных песен и искусной интерпретации джазовых стандартов и блюзовых композиций записывает кавер-версии песен популярных исполнителей, таких как Джони Митчелл, Ван Моррисон, Хэнк Уильямс, U2 и The Beatles.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cassandra Wilson - Blue Light 'Til Dawn (0602438761906) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5210 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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