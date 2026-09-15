Описание товара Ed Sheeran - (Subtract) (coloured) (5054197170577) виниловая пластинка

Эд Ширан выпустит свой новый альбом "-" (Subtract) 5 мая 2023 года - последний в его десятилетней серии альбомов на математическую тематику. Альбом, который возвращает Эда Ширана к истокам певца и автора песен и был написан на фоне личного горя и надежды, "-" (Subtract) демонстрирует одну из самых больших звезд на планете в его самом уязвимом и честном виде. С тех пор как в возрасте 12 лет Эд Ширан научился играть на гитаре "Layla" Эрика Клэптона, он проникся глубокой любовью к жанру певца и автора песен. С такими артистами, как Дэмиен Райс, Брюс Спрингстин и Боб Дилан, с которыми его познакомил отец Джон, которые постоянно играли в доме его родителей, Эд всегда был на горизонте. Однако песни и процесс написания приобрели совершенно новый смысл и направление после серии тяжелых событий, повлиявших на мир Эда в 2022 году. Но одна вещь, которая осталась нетронутой, - это его сильное желание записать альбом, коренящееся в его любви к композициям певцов и авторов песен. И поскольку он готовится выпустить свою самую проникновенную работу на сегодняшний день, "-" (Subtract) служит напоминанием о том, почему Эд остается одним из самых талантливых авторов песен своего поколения; артистом, который делится своим опытом с поклонниками в поисках утешения и сопричастности.