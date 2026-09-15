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Ed Sheeran - (Subtract) (coloured) (5054197170577) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ed Sheeran - (Subtract) (coloured) (5054197170577) виниловая пластинка

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Ed Sheeran - (Subtract) (coloured) (5054197170577) виниловая пластинка - фото 1
Ed Sheeran - (Subtract) (coloured) (5054197170577) виниловая пластинка - фото 2
Ed Sheeran - (Subtract) (coloured) (5054197170577) виниловая пластинка - фото 3
Ed Sheeran - (Subtract) (coloured) (5054197170577) виниловая пластинка - фото 4
Ed Sheeran - (Subtract) (coloured) (5054197170577) виниловая пластинка - фото 5
Ed Sheeran - (Subtract) (coloured) (5054197170577) виниловая пластинка - фото 6
Ed Sheeran - (Subtract) (coloured) (5054197170577) виниловая пластинка - фото 7
Ed Sheeran - (Subtract) (coloured) (5054197170577) виниловая пластинка - фото 8
Ed Sheeran - (Subtract) (coloured) (5054197170577) виниловая пластинка - фото 9
Ed Sheeran - (Subtract) (coloured) (5054197170577) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ed Sheeran
Альбом (сингл)
Ed Sheeran -
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ed Sheeran - (Subtract) (coloured) (5054197170577) виниловая пластинка - фото 1
  • Ed Sheeran - (Subtract) (coloured) (5054197170577) виниловая пластинка - фото 2
  • Ed Sheeran - (Subtract) (coloured) (5054197170577) виниловая пластинка - фото 3
  • Ed Sheeran - (Subtract) (coloured) (5054197170577) виниловая пластинка - фото 4
  • Ed Sheeran - (Subtract) (coloured) (5054197170577) виниловая пластинка - фото 5
  • Ed Sheeran - (Subtract) (coloured) (5054197170577) виниловая пластинка - фото 6
  • Ed Sheeran - (Subtract) (coloured) (5054197170577) виниловая пластинка - фото 7
  • Ed Sheeran - (Subtract) (coloured) (5054197170577) виниловая пластинка - фото 8
  • Ed Sheeran - (Subtract) (coloured) (5054197170577) виниловая пластинка - фото 9
  • Ed Sheeran - (Subtract) (coloured) (5054197170577) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615849
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ed Sheeran - (Subtract) (coloured) (5054197170577) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197170577]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ed Sheeran
Альбом (сингл)
Ed Sheeran -
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Boat, Salt Water, Eyes Closed, Life Goes on, Dusty, End of Youth, Colourblind, Curtains, Borderline, Spark, Vega, Sycamore, No Strings, The Hills of Aberfeldy
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ed Sheeran - (Subtract) (coloured) (5054197170577) виниловая пластинка

Эд Ширан выпустит свой новый альбом "-" (Subtract) 5 мая 2023 года - последний в его десятилетней серии альбомов на математическую тематику. Альбом, который возвращает Эда Ширана к истокам певца и автора песен и был написан на фоне личного горя и надежды, "-" (Subtract) демонстрирует одну из самых больших звезд на планете в его самом уязвимом и честном виде. С тех пор как в возрасте 12 лет Эд Ширан научился играть на гитаре "Layla" Эрика Клэптона, он проникся глубокой любовью к жанру певца и автора песен. С такими артистами, как Дэмиен Райс, Брюс Спрингстин и Боб Дилан, с которыми его познакомил отец Джон, которые постоянно играли в доме его родителей, Эд всегда был на горизонте. Однако песни и процесс написания приобрели совершенно новый смысл и направление после серии тяжелых событий, повлиявших на мир Эда в 2022 году. Но одна вещь, которая осталась нетронутой, - это его сильное желание записать альбом, коренящееся в его любви к композициям певцов и авторов песен. И поскольку он готовится выпустить свою самую проникновенную работу на сегодняшний день, "-" (Subtract) служит напоминанием о том, почему Эд остается одним из самых талантливых авторов песен своего поколения; артистом, который делится своим опытом с поклонниками в поисках утешения и сопричастности.

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197170577]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ed Sheeran
Альбом (сингл)
Ed Sheeran -
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Boat, Salt Water, Eyes Closed, Life Goes on, Dusty, End of Youth, Colourblind, Curtains, Borderline, Spark, Vega, Sycamore, No Strings, The Hills of Aberfeldy
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Эд Ширан выпустит свой новый альбом "-" (Subtract) 5 мая 2023 года - последний в его десятилетней серии альбомов на математическую тематику. Альбом, который возвращает Эда Ширана к истокам певца и автора песен и был написан на фоне личного горя и надежды, "-" (Subtract) демонстрирует одну из самых больших звезд на планете в его самом уязвимом и честном виде. С тех пор как в возрасте 12 лет Эд Ширан научился играть на гитаре "Layla" Эрика Клэптона, он проникся глубокой любовью к жанру певца и автора песен. С такими артистами, как Дэмиен Райс, Брюс Спрингстин и Боб Дилан, с которыми его познакомил отец Джон, которые постоянно играли в доме его родителей, Эд всегда был на горизонте. Однако песни и процесс написания приобрели совершенно новый смысл и направление после серии тяжелых событий, повлиявших на мир Эда в 2022 году. Но одна вещь, которая осталась нетронутой, - это его сильное желание записать альбом, коренящееся в его любви к композициям певцов и авторов песен. И поскольку он готовится выпустить свою самую проникновенную работу на сегодняшний день, "-" (Subtract) служит напоминанием о том, почему Эд остается одним из самых талантливых авторов песен своего поколения; артистом, который делится своим опытом с поклонниками в поисках утешения и сопричастности.
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Отзывы


Ed Sheeran - (Subtract) (coloured) (5054197170577) виниловая пластинка – стоимость товара 3320 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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