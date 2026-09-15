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Metallica - 72 Seasons (coloured) (0602455012456) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Metallica - 72 Seasons (coloured) (0602455012456) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Metallica, 72 Seasons (Coloured) (0602455012456) - фото 1
Виниловая пластинка Metallica, 72 Seasons (Coloured) (0602455012456) - фото 2
Виниловая пластинка Metallica, 72 Seasons (Coloured) (0602455012456) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Metallica, 72 Seasons (Coloured) (0602455012456) - фото 1
  • Виниловая пластинка Metallica, 72 Seasons (Coloured) (0602455012456) - фото 2
  • Виниловая пластинка Metallica, 72 Seasons (Coloured) (0602455012456) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615820
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Metallica - 72 Seasons (coloured) (0602455012456) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Metallica - 72 Seasons (coloured) (0602455012456) виниловая пластинка

Metallica не понадобилось полных 72 сезона - 18 лет - чтобы закончить свой новый альбом. Но семь лет с момента выхода их последнего студийного альбома Hardwired ... To Self-Destruct- это не мало. Мировое металлическое сообщество с еще большим нетерпением ждало двенадцатого альбома квартета из Калифорнии и теперь вознаграждено 77 минутами чистой Metallica. В музыкальном плане Джеймс Хэтфилд и компания продолжают курс последних 15 лет. Это означает классический металлический звук с современным и мощным продакшном. За продюсирование снова отвечает Грег Фидельман, который также усовершенствовал звучание предыдущего альбома и работал с различными ведущими артистами от Slipknot и Slayer до Адель.

Отзывы о товаре Metallica - 72 Seasons (coloured) (0602455012456) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Metallica не понадобилось полных 72 сезона - 18 лет - чтобы закончить свой новый альбом. Но семь лет с момента выхода их последнего студийного альбома Hardwired ... To Self-Destruct- это не мало. Мировое металлическое сообщество с еще большим нетерпением ждало двенадцатого альбома квартета из Калифорнии и теперь вознаграждено 77 минутами чистой Metallica. В музыкальном плане Джеймс Хэтфилд и компания продолжают курс последних 15 лет. Это означает классический металлический звук с современным и мощным продакшном. За продюсирование снова отвечает Грег Фидельман, который также усовершенствовал звучание предыдущего альбома и работал с различными ведущими артистами от Slipknot и Slayer до Адель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Metallica - 72 Seasons (coloured) (0602455012456) виниловая пластинка - по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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