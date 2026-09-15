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Elton John - Honky Chateau (0602445962129) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Elton John - Honky Chateau (0602445962129) виниловая пластинка

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Elton John - Honky Chateau (0602445962129) виниловая пластинка - фото 1
Elton John - Honky Chateau (0602445962129) виниловая пластинка - фото 2
Elton John - Honky Chateau (0602445962129) виниловая пластинка - фото 3
Elton John - Honky Chateau (0602445962129) виниловая пластинка - фото 4
Elton John - Honky Chateau (0602445962129) виниловая пластинка - фото 5
Elton John - Honky Chateau (0602445962129) виниловая пластинка - фото 6
Elton John - Honky Chateau (0602445962129) виниловая пластинка - фото 7
Elton John - Honky Chateau (0602445962129) виниловая пластинка - фото 8
Elton John - Honky Chateau (0602445962129) виниловая пластинка - фото 9
Elton John - Honky Chateau (0602445962129) виниловая пластинка - фото 10
Elton John - Honky Chateau (0602445962129) виниловая пластинка - фото 11
Elton John - Honky Chateau (0602445962129) виниловая пластинка - фото 12
Elton John - Honky Chateau (0602445962129) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Elton John - Honky Chateau (0602445962129) виниловая пластинка - фото 1
  • Elton John - Honky Chateau (0602445962129) виниловая пластинка - фото 2
  • Elton John - Honky Chateau (0602445962129) виниловая пластинка - фото 3
  • Elton John - Honky Chateau (0602445962129) виниловая пластинка - фото 4
  • Elton John - Honky Chateau (0602445962129) виниловая пластинка - фото 5
  • Elton John - Honky Chateau (0602445962129) виниловая пластинка - фото 6
  • Elton John - Honky Chateau (0602445962129) виниловая пластинка - фото 7
  • Elton John - Honky Chateau (0602445962129) виниловая пластинка - фото 8
  • Elton John - Honky Chateau (0602445962129) виниловая пластинка - фото 9
  • Elton John - Honky Chateau (0602445962129) виниловая пластинка - фото 10
  • Elton John - Honky Chateau (0602445962129) виниловая пластинка - фото 11
  • Elton John - Honky Chateau (0602445962129) виниловая пластинка - фото 12
  • Elton John - Honky Chateau (0602445962129) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615803
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Elton John - Honky Chateau (0602445962129) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elton John - Honky Chateau (0602445962129) виниловая пластинка

Это специальное издание включают оригинальный альбом на виниле, а также недавно составленную подборку ауттейков с сессий, сделанную Мэттом Стилом с оригинальных пленок и подчеркивающую теплоту и юмор сессий. Альбом был скомпилирован с обычной тщательностью командой Элтона по составлению каталога и поставляется в футляре gatefold с буклетом, содержащим редкие фотографии, памятные вещи и эссе сокуратора и музыкального писателя Дэрила Исли (Daryl Easlea). мастеринг Honky Ch?teau был выполнен в Lurssen в Калифорнии, а винил подготовлен на студии Abbey Road.

Отзывы о товаре Elton John - Honky Chateau (0602445962129) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Это специальное издание включают оригинальный альбом на виниле, а также недавно составленную подборку ауттейков с сессий, сделанную Мэттом Стилом с оригинальных пленок и подчеркивающую теплоту и юмор сессий. Альбом был скомпилирован с обычной тщательностью командой Элтона по составлению каталога и поставляется в футляре gatefold с буклетом, содержащим редкие фотографии, памятные вещи и эссе сокуратора и музыкального писателя Дэрила Исли (Daryl Easlea). мастеринг Honky Ch?teau был выполнен в Lurssen в Калифорнии, а винил подготовлен на студии Abbey Road.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Elton John - Honky Chateau (0602445962129) виниловая пластинка - стоимость товара 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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