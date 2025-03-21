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Наушники CREATIVE OUTLIER FREE 51EF1080AA000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники CREATIVE OUTLIER FREE 51EF1080AA000

7 Отзывы
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Наушники CREATIVE OUTLIER FREE 51EF1080AA000 - фото 1
Наушники CREATIVE OUTLIER FREE 51EF1080AA000 - фото 2
Наушники CREATIVE OUTLIER FREE 51EF1080AA000 - фото 3
Наушники CREATIVE OUTLIER FREE 51EF1080AA000 - фото 4
Наушники CREATIVE OUTLIER FREE 51EF1080AA000 - фото 5
Наушники CREATIVE OUTLIER FREE 51EF1080AA000 - фото 6
Наушники CREATIVE OUTLIER FREE 51EF1080AA000 - фото 7
Наушники CREATIVE OUTLIER FREE 51EF1080AA000 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
  • Наушники CREATIVE OUTLIER FREE 51EF1080AA000 - фото 1
  • Наушники CREATIVE OUTLIER FREE 51EF1080AA000 - фото 2
  • Наушники CREATIVE OUTLIER FREE 51EF1080AA000 - фото 3
  • Наушники CREATIVE OUTLIER FREE 51EF1080AA000 - фото 4
  • Наушники CREATIVE OUTLIER FREE 51EF1080AA000 - фото 5
  • Наушники CREATIVE OUTLIER FREE 51EF1080AA000 - фото 6
  • Наушники CREATIVE OUTLIER FREE 51EF1080AA000 - фото 7
  • Наушники CREATIVE OUTLIER FREE 51EF1080AA000 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
5 800 руб.  9 964 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614956
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Характеристики

Бренд
Creative
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Цвет
черный
Микрофон
да
Время работы на одном заряде
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
200

Описание товара Наушники CREATIVE OUTLIER FREE 51EF1080AA000

Наушники Creative Outlier Free - это идеальный выбор для активного образа жизни благодаря своей беспроводной технологии Bluetooth. Погрузитесь в мир музыки без лишних проводов и наслаждайтесь качественным звучанием в любое время! Крепление за ухом обеспечивает надежную фиксацию во время занятий спортом. Встроенный микрофон с широким диапазоном частот и высокой чувствительностью обеспечивает четкую передачу голоса. Мультипоинт и возможность вызова голосового ассистента делают использование наушников более удобным и функциональным.

Отзывы о товаре Наушники CREATIVE OUTLIER FREE 51EF1080AA000

Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
У меня это вторые наушники от creative первые были creative outlier free pro plus
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2023
Никита

Достоинства:
удобные, стильные

Комментарий:
Звук чистый хороший, есть микрофон который работает с кнопки, телефон можно не доставать. Есть поддержка Сири это для тоже плюс. Со смартфоном конектятся нормально, уведомления о звонках приходят. С головы не сползают за счет очень интересной конструкции (фото приложить не получилось). Наушниками доволен, снимаю их только для зарядки и перед сном). К покупке рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2023
Дмитрий и Елена

Достоинства:
отличные спортивные наушники

Недостатки:
нет

Комментарий:
Наушники Creative Outlier Free это что-то космическое, если вы привыкли к вставным, накладным или другим наушникам, то эти поначалу вам покажутся очень странными и не понятными, так было у меня. Звук как будто проникает в твою голову и это очень не привычно, уши свободные колонок рядом нет, а звук в голове) На самом деле они очень удобные при беге, есть ощущение свободы при этом можно наслаждаться приятной музыкой. Удобно отвечать на звонки и зарядки пока хватает на долго. Купил жене такие же, теперь при занятие спортом мы можем общаться не вытаскивая каждый раз наушник, это круто. Спасибо Creative.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2022
Артур

Достоинства:
внешний вид, комфорт

Недостатки:
нет

Комментарий:
Занимаюсь спортом и до этих наушников всегда пользовался вакуумными, честно не очень они мне нравились в ушах постоянно было давление и это отвлекало. У друга увидел наушники Creative Outlier Free, попробовал и оценил всю прелесть наушников с костной проводимостью. Плюсов очень много озвучу главные: слышно что происходит вокруг, т.е. не нужно каждый раз вынимать наушник и переспрашивать у человека который к тебе обратился; от них не болят уши и нет дискомфорта; зарядки хватает на долго. Если вам тоже надоели "затычки" то могу смело рекомендовать эти наушники.
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2022
Влад

Достоинства:
спортивные

Комментарий:
Для велоспорта это лучший вариант. Для меня главное слышать обстановку на дороге т.к. до парка добираюсь по проезжей части, с этими наушниками это получается идеально. Отзывов почти не нашел брал по интуиции и не прогадал. Наушники мне очень понравились, на дороге часто можно попасть под дождь, наушники влагонепроницаемые поэтому теперь не страшно что с ними может что-то случится. На голове почти не ощущаю их, держатся хорошо. Заряда мне лично хватает. Пока все устраивает
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2022
Кирилл

Достоинства:
Лучшие из тех что у меня были

Недостатки:
не нашел

Комментарий:
Это первые наушники с костной проводимостью в моей коллекции. Купил месяца три назад, привыкал недели две. Непривычное звучание музыки, но их удобство не описать словами. В зале на тренировке слышно если кто-то просит подстраховать и что-то тебя спрашивает, не нужно каждый раз снимать наушники. Уши не потеют) Заряда мне хватает на 5 полноценных тренировок, заряжаются тоже быстро по времени не засекал. Есть бируши в комплекте ими пока не пользовался, но на вид довольно мягкие. Друг глядя а меня взял себе такие же, тоже остался доволен. Пока минусов нет, всем доволен
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2022
Константин

Достоинства:
Удобные, красивые

Недостатки:
цена, хотелось бы дешевле

Комментарий:
Долго решался на покупку, отзывов почти нет, обзоров несколько, все таки купил себе в подарок на ДР. Что я могу сказать прошел месяц и я полностью доволен этими наушниками. Отвечать на звонки не доставая телефон очень удобно, можно через Сири оставить напоминалку. Звук поначалу был не привычный, как будто колонка в голове) через неделю использования привык и теперь офисные уши не использую. Сидят комфортно, не давят, голова не болит. Для меня минус это цена, но она того стоит.



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Характеристики
Бренд
Creative
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Цвет
черный
Микрофон
да
Время работы на одном заряде
10
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Creative Outlier Free - это идеальный выбор для активного образа жизни благодаря своей беспроводной технологии Bluetooth. Погрузитесь в мир музыки без лишних проводов и наслаждайтесь качественным звучанием в любое время! Крепление за ухом обеспечивает надежную фиксацию во время занятий спортом. Встроенный микрофон с широким диапазоном частот и высокой чувствительностью обеспечивает четкую передачу голоса. Мультипоинт и возможность вызова голосового ассистента делают использование наушников более удобным и функциональным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
У меня это вторые наушники от creative первые были creative outlier free pro plus
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2023
Никита

Достоинства:
удобные, стильные

Комментарий:
Звук чистый хороший, есть микрофон который работает с кнопки, телефон можно не доставать. Есть поддержка Сири это для тоже плюс. Со смартфоном конектятся нормально, уведомления о звонках приходят. С головы не сползают за счет очень интересной конструкции (фото приложить не получилось). Наушниками доволен, снимаю их только для зарядки и перед сном). К покупке рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2023
Дмитрий и Елена

Достоинства:
отличные спортивные наушники

Недостатки:
нет

Комментарий:
Наушники Creative Outlier Free это что-то космическое, если вы привыкли к вставным, накладным или другим наушникам, то эти поначалу вам покажутся очень странными и не понятными, так было у меня. Звук как будто проникает в твою голову и это очень не привычно, уши свободные колонок рядом нет, а звук в голове) На самом деле они очень удобные при беге, есть ощущение свободы при этом можно наслаждаться приятной музыкой. Удобно отвечать на звонки и зарядки пока хватает на долго. Купил жене такие же, теперь при занятие спортом мы можем общаться не вытаскивая каждый раз наушник, это круто. Спасибо Creative.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2022
Артур

Достоинства:
внешний вид, комфорт

Недостатки:
нет

Комментарий:
Занимаюсь спортом и до этих наушников всегда пользовался вакуумными, честно не очень они мне нравились в ушах постоянно было давление и это отвлекало. У друга увидел наушники Creative Outlier Free, попробовал и оценил всю прелесть наушников с костной проводимостью. Плюсов очень много озвучу главные: слышно что происходит вокруг, т.е. не нужно каждый раз вынимать наушник и переспрашивать у человека который к тебе обратился; от них не болят уши и нет дискомфорта; зарядки хватает на долго. Если вам тоже надоели "затычки" то могу смело рекомендовать эти наушники.
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2022
Влад

Достоинства:
спортивные

Комментарий:
Для велоспорта это лучший вариант. Для меня главное слышать обстановку на дороге т.к. до парка добираюсь по проезжей части, с этими наушниками это получается идеально. Отзывов почти не нашел брал по интуиции и не прогадал. Наушники мне очень понравились, на дороге часто можно попасть под дождь, наушники влагонепроницаемые поэтому теперь не страшно что с ними может что-то случится. На голове почти не ощущаю их, держатся хорошо. Заряда мне лично хватает. Пока все устраивает
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2022
Кирилл

Достоинства:
Лучшие из тех что у меня были

Недостатки:
не нашел

Комментарий:
Это первые наушники с костной проводимостью в моей коллекции. Купил месяца три назад, привыкал недели две. Непривычное звучание музыки, но их удобство не описать словами. В зале на тренировке слышно если кто-то просит подстраховать и что-то тебя спрашивает, не нужно каждый раз снимать наушники. Уши не потеют) Заряда мне хватает на 5 полноценных тренировок, заряжаются тоже быстро по времени не засекал. Есть бируши в комплекте ими пока не пользовался, но на вид довольно мягкие. Друг глядя а меня взял себе такие же, тоже остался доволен. Пока минусов нет, всем доволен
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2022
Константин

Достоинства:
Удобные, красивые

Недостатки:
цена, хотелось бы дешевле

Комментарий:
Долго решался на покупку, отзывов почти нет, обзоров несколько, все таки купил себе в подарок на ДР. Что я могу сказать прошел месяц и я полностью доволен этими наушниками. Отвечать на звонки не доставая телефон очень удобно, можно через Сири оставить напоминалку. Звук поначалу был не привычный, как будто колонка в голове) через неделю использования привык и теперь офисные уши не использую. Сидят комфортно, не давят, голова не болит. Для меня минус это цена, но она того стоит.


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