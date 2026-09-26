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Характеристики
Тип товара
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Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 614745
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Описание товара Переходник UGREEN MM103 (40248) 25cm. - Black
Смотрите фильмы на большом экране с отличным звуком. В этом вам поможет преобразователь Ugreen. С его помощью можно передать изображение на VGA-монитор. А звук вывести отдельно на колонки. У переходника компактный корпус из прочного пластика. От корпуса идет провод длиной 25 см с штекером HDMI. Провод плоский – он не путается и дольше служит. Подключается переходник без лишних хлопот и дополнительных программ. Обратите внимание: кабели для подключения монитора VGA и колонок AUX приобретаются отдельно. Переходник поддерживает передачу видео в качестве FullHD 1920x1080 60 Hz – вы получаете четкое изображение на большом мониторе. Позолоченные контакты не окисляются, поэтому сигнал всегда стабильный и не ухудшается со временем. Для подключения устройств с высоким энергопотреблением понадобится дополнительное питание. Для этого в комплекте есть Micro-USB кабель. Подключите его к порту преобразователя и включите в сеть с помощью сетевого адаптера.
Смотрите фильмы на большом экране с отличным звуком. В этом вам поможет преобразователь Ugreen. С его помощью можно передать изображение на VGA-монитор. А звук вывести отдельно на колонки. У переходника компактный корпус из прочного пластика. От корпуса идет провод длиной 25 см с штекером HDMI. Провод плоский – он не путается и дольше служит. Подключается переходник без лишних хлопот и дополнительных программ. Обратите внимание: кабели для подключения монитора VGA и колонок AUX приобретаются отдельно. Переходник поддерживает передачу видео в качестве FullHD 1920x1080 60 Hz – вы получаете четкое изображение на большом мониторе. Позолоченные контакты не окисляются, поэтому сигнал всегда стабильный и не ухудшается со временем. Для подключения устройств с высоким энергопотреблением понадобится дополнительное питание. Для этого в комплекте есть Micro-USB кабель. Подключите его к порту преобразователя и включите в сеть с помощью сетевого адаптера.
Переходник UGREEN MM103 (40248) 25cm. - Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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