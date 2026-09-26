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Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White

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Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White - фото 1
Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White - фото 2
Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White - фото 3
Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White - фото 4
Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White - фото 5
Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White - фото 6
Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White - фото 7
Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White - фото 8
Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White - фото 9
Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White - фото 10
Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White - фото 11
Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White - фото 12
Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White - фото 13
Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White - фото 14
Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White - фото 15
Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White - фото 16
Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White - фото 17
Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White - фото 18
Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White - фото 19
Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White - фото 20
Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White - фото 21
Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White - фото 22
Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White - фото 23
Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
  • Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White - фото 1
  • Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White - фото 2
  • Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White - фото 3
  • Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White - фото 4
  • Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White - фото 5
  • Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White - фото 6
  • Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White - фото 7
  • Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White - фото 8
  • Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White - фото 9
  • Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White - фото 10
  • Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White - фото 11
  • Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White - фото 12
  • Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White - фото 13
  • Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White - фото 14
  • Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White - фото 15
  • Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White - фото 16
  • Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White - фото 17
  • Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White - фото 18
  • Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White - фото 19
  • Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White - фото 20
  • Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White - фото 21
  • Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White - фото 22
  • Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White - фото 23
  • Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%
690 руб.  1 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614427
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
Сила выходного тока, А
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
84

Описание товара Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White

Сетевое зарядное устройство Ugreen CD137 поможет быстро восстанавливать ресурс аккумулятора в смартфонах, планшетах и других устройствах, в которых реализована поддержка стандарта ускоренной зарядки Power Delivery 3.0. Интеллектуальная электроника автоматически настраивает ток с учетом потребностей устройства. На блоке расположен порт USB-C с силой тока 3 А и выходной мощностью до 20 Вт. Система с технологиями защиты от перегрузки, перенапряжения и короткого замыкания надежно защищает подключенные устройства, а также гарантирует безопасность в повседневном пользовании Ugreen CD137.

Отзывы о товаре Зарядное устройство UGREEN CD137 (60450) White




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
20
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
Сила выходного тока, А
3
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевое зарядное устройство Ugreen CD137 поможет быстро восстанавливать ресурс аккумулятора в смартфонах, планшетах и других устройствах, в которых реализована поддержка стандарта ускоренной зарядки Power Delivery 3.0. Интеллектуальная электроника автоматически настраивает ток с учетом потребностей устройства. На блоке расположен порт USB-C с силой тока 3 А и выходной мощностью до 20 Вт. Система с технологиями защиты от перегрузки, перенапряжения и короткого замыкания надежно защищает подключенные устройства, а также гарантирует безопасность в повседневном пользовании Ugreen CD137.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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