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Сетевое зар./устр. Samsung EP-T1510N 15W 2A+1.67A (PD) USB Type-C Samsung белый (EP-T1510NWEGEU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевое зар./устр. Samsung EP-T1510N 15W 2A+1.67A (PD) USB Type-C Samsung белый (EP-T1510NWEGEU)

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Сетевое зар./устр. Samsung EP-T1510N 15W 2A+1.67A (PD) USB Type-C Samsung белый (EP-T1510NWEGEU) - фото 1
Сетевое зар./устр. Samsung EP-T1510N 15W 2A+1.67A (PD) USB Type-C Samsung белый (EP-T1510NWEGEU) - фото 2
Сетевое зар./устр. Samsung EP-T1510N 15W 2A+1.67A (PD) USB Type-C Samsung белый (EP-T1510NWEGEU) - фото 3
Сетевое зар./устр. Samsung EP-T1510N 15W 2A+1.67A (PD) USB Type-C Samsung белый (EP-T1510NWEGEU) - фото 4
Сетевое зар./устр. Samsung EP-T1510N 15W 2A+1.67A (PD) USB Type-C Samsung белый (EP-T1510NWEGEU) - фото 5
Сетевое зар./устр. Samsung EP-T1510N 15W 2A+1.67A (PD) USB Type-C Samsung белый (EP-T1510NWEGEU) - фото 6
Сетевое зар./устр. Samsung EP-T1510N 15W 2A+1.67A (PD) USB Type-C Samsung белый (EP-T1510NWEGEU) - фото 7
Сетевое зар./устр. Samsung EP-T1510N 15W 2A+1.67A (PD) USB Type-C Samsung белый (EP-T1510NWEGEU) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Разъем зарядного устройства (блок включаемый в розетку)
USB type-C
Количество USB выходов
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
15
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
9
  • Сетевое зар./устр. Samsung EP-T1510N 15W 2A+1.67A (PD) USB Type-C Samsung белый (EP-T1510NWEGEU) - фото 1
  • Сетевое зар./устр. Samsung EP-T1510N 15W 2A+1.67A (PD) USB Type-C Samsung белый (EP-T1510NWEGEU) - фото 2
  • Сетевое зар./устр. Samsung EP-T1510N 15W 2A+1.67A (PD) USB Type-C Samsung белый (EP-T1510NWEGEU) - фото 3
  • Сетевое зар./устр. Samsung EP-T1510N 15W 2A+1.67A (PD) USB Type-C Samsung белый (EP-T1510NWEGEU) - фото 4
  • Сетевое зар./устр. Samsung EP-T1510N 15W 2A+1.67A (PD) USB Type-C Samsung белый (EP-T1510NWEGEU) - фото 5
  • Сетевое зар./устр. Samsung EP-T1510N 15W 2A+1.67A (PD) USB Type-C Samsung белый (EP-T1510NWEGEU) - фото 6
  • Сетевое зар./устр. Samsung EP-T1510N 15W 2A+1.67A (PD) USB Type-C Samsung белый (EP-T1510NWEGEU) - фото 7
  • Сетевое зар./устр. Samsung EP-T1510N 15W 2A+1.67A (PD) USB Type-C Samsung белый (EP-T1510NWEGEU) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709995
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Разъем подключения
USB Type-C
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Разъем зарядного устройства (блок включаемый в розетку)
USB type-C
Количество USB выходов
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
15
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
9
Выходной ток, A
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х4
Вес, г.
80

Описание товара Сетевое зар./устр. Samsung EP-T1510N 15W 2A+1.67A (PD) USB Type-C Samsung белый (EP-T1510NWEGEU)

Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510 Белый (EP-T1510NWEGEU) (для телефонов/для планшетов, разъем подключения отсутствует (нужен кабель), выходная мощность 15 Вт, быстрая зарядка, порт USB Type-C)

Отзывы о товаре Сетевое зар./устр. Samsung EP-T1510N 15W 2A+1.67A (PD) USB Type-C Samsung белый (EP-T1510NWEGEU)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Разъем подключения
USB Type-C
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Разъем зарядного устройства (блок включаемый в розетку)
USB type-C
Количество USB выходов
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
15
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
9
Развернуть
Выходной ток, A
2
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевое зарядное устройство Samsung EP-T1510 Белый (EP-T1510NWEGEU) (для телефонов/для планшетов, разъем подключения отсутствует (нужен кабель), выходная мощность 15 Вт, быстрая зарядка, порт USB Type-C)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевое зар./устр. Samsung EP-T1510N 15W 2A+1.67A (PD) USB Type-C Samsung белый (EP-T1510NWEGEU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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