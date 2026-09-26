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Зарядное устройство UGREEN CD122 (70273) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зарядное устройство UGREEN CD122 (70273) Black

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Зарядное устройство UGREEN CD122 (70273) Black - фото 1
Зарядное устройство UGREEN CD122 (70273) Black - фото 2
Зарядное устройство UGREEN CD122 (70273) Black - фото 3
Зарядное устройство UGREEN CD122 (70273) Black - фото 4
Зарядное устройство UGREEN CD122 (70273) Black - фото 5
Зарядное устройство UGREEN CD122 (70273) Black - фото 6
Зарядное устройство UGREEN CD122 (70273) Black - фото 7
Зарядное устройство UGREEN CD122 (70273) Black - фото 8
Зарядное устройство UGREEN CD122 (70273) Black - фото 9
Зарядное устройство UGREEN CD122 (70273) Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
18
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
  • Зарядное устройство UGREEN CD122 (70273) Black - фото 1
  • Зарядное устройство UGREEN CD122 (70273) Black - фото 2
  • Зарядное устройство UGREEN CD122 (70273) Black - фото 3
  • Зарядное устройство UGREEN CD122 (70273) Black - фото 4
  • Зарядное устройство UGREEN CD122 (70273) Black - фото 5
  • Зарядное устройство UGREEN CD122 (70273) Black - фото 6
  • Зарядное устройство UGREEN CD122 (70273) Black - фото 7
  • Зарядное устройство UGREEN CD122 (70273) Black - фото 8
  • Зарядное устройство UGREEN CD122 (70273) Black - фото 9
  • Зарядное устройство UGREEN CD122 (70273) Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614425
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
18
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
190

Описание товара Зарядное устройство UGREEN CD122 (70273) Black

Сетевое зарядное устройство Ugreen CD122 выполнено в корпусе черного цвета и отличается компактными размерами. Оно подключается к электрической розетке и благодаря поддержке функции Quick Charger с выходной мощностью до 18 Вт помогает быстро восстанавливать заряд аккумулятора, в котором реализована поддержка данного стандарта. Также Ugreen CD122 подходит для устройств без поддержки ускоренной зарядки. Блок оснащен одним портом USB-A, к которому можно подключать кабели разной портативной техники. Зарядное устройство поставляется без кабеля.

Отзывы о товаре Зарядное устройство UGREEN CD122 (70273) Black




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
18
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
Выходной ток, A
3
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевое зарядное устройство Ugreen CD122 выполнено в корпусе черного цвета и отличается компактными размерами. Оно подключается к электрической розетке и благодаря поддержке функции Quick Charger с выходной мощностью до 18 Вт помогает быстро восстанавливать заряд аккумулятора, в котором реализована поддержка данного стандарта. Также Ugreen CD122 подходит для устройств без поддержки ускоренной зарядки. Блок оснащен одним портом USB-A, к которому можно подключать кабели разной портативной техники. Зарядное устройство поставляется без кабеля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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