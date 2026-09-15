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Orbital - Optical Delusion (5060555218591) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Orbital - Optical Delusion (5060555218591) виниловая пластинка

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Orbital - Optical Delusion (5060555218591) виниловая пластинка - фото 1
Orbital - Optical Delusion (5060555218591) виниловая пластинка - фото 2
Orbital - Optical Delusion (5060555218591) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Orbital
Альбом (сингл)
Optical Delusion
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Orbital - Optical Delusion (5060555218591) виниловая пластинка - фото 1
  • Orbital - Optical Delusion (5060555218591) виниловая пластинка - фото 2
  • Orbital - Optical Delusion (5060555218591) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612182
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Orbital - Optical Delusion (5060555218591) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
London Records
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Orbital
Альбом (сингл)
Optical Delusion
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Orbital - Optical Delusion (5060555218591) виниловая пластинка

ДИСК 1. A1. Ringa Ringa (The Old Pandemic Folk Song). A2. Day One. A3. Are You Alive? B1. You Are The Frequency. B2. The New Abnormal. ДИСК 2. C1. Home. C2. Dirty Rat. C3. Requiem For The Pre-Apocalypse. D1. What A Surprise. D2. Moon Princess.

Отзывы о товаре Orbital - Optical Delusion (5060555218591) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
London Records
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Orbital
Альбом (сингл)
Optical Delusion
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
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Постер в комплекте
нет
Описание
ДИСК 1. A1. Ringa Ringa (The Old Pandemic Folk Song). A2. Day One. A3. Are You Alive? B1. You Are The Frequency. B2. The New Abnormal. ДИСК 2. C1. Home. C2. Dirty Rat. C3. Requiem For The Pre-Apocalypse. D1. What A Surprise. D2. Moon Princess.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Orbital - Optical Delusion (5060555218591) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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