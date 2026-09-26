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Характеристики
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7350
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 610796
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Описание товара Индукционная варочная панель Electrolux EIV634
Электрическая варочная поверхность Electrolux EIV634 является мощным устройством с независимым подключением. Конструкция модели предусматривает наличие четырех конфорок размером 145 мм, 180 мм и 210 мм, что позволяет ставить на панель посуду различного размера. Функция Bridge позволяет объединить конфорки, позволяя не ограничивать себя в месте приготовления: готовить на этой варочной поверхности можно будет в длинной или большой посуде. Каждой зоной нагрева вы сможете управлять при помощи специального слайдера, расположенного на сенсорной панели. Зоны варочной поверхности подстраиваются под посуду, которую вы на них ставите, что позволяет подавать тепло в основание сковороды или кастрюли, обеспечивая более качественное и быстрое их прогревание.
Электрическая варочная поверхность Electrolux EIV634 является мощным устройством с независимым подключением. Конструкция модели предусматривает наличие четырех конфорок размером 145 мм, 180 мм и 210 мм, что позволяет ставить на панель посуду различного размера. Функция Bridge позволяет объединить конфорки, позволяя не ограничивать себя в месте приготовления: готовить на этой варочной поверхности можно будет в длинной или большой посуде. Каждой зоной нагрева вы сможете управлять при помощи специального слайдера, расположенного на сенсорной панели. Зоны варочной поверхности подстраиваются под посуду, которую вы на них ставите, что позволяет подавать тепло в основание сковороды или кастрюли, обеспечивая более качественное и быстрое их прогревание.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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