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Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 622 W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 622 W

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Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ICI 622 W - фото 1
Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ICI 622 W - фото 2
Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ICI 622 W - фото 3
Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ICI 622 W - фото 4
Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ICI 622 W - фото 5
Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ICI 622 W - фото 6
Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ICI 622 W - фото 7
Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ICI 622 W - фото 8
Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ICI 622 W - фото 9
Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ICI 622 W - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
  • Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ICI 622 W - фото 1
  • Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ICI 622 W - фото 2
  • Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ICI 622 W - фото 3
  • Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ICI 622 W - фото 4
  • Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ICI 622 W - фото 5
  • Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ICI 622 W - фото 6
  • Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ICI 622 W - фото 7
  • Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ICI 622 W - фото 8
  • Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ICI 622 W - фото 9
  • Встраиваемая варочная панель Kuppersberg ICI 622 W - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688916
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Размеры в упаковке, см
65х59х11
Вес, кг.
11.8

Описание товара Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 622 W

Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 622 W - это современное и функциональное решение для вашей кухни. Панель оснащена индукционной технологией, которая обеспечивает быстрый нагрев и экономию энергии. Благодаря этому, вы сможете готовить блюда быстрее и с меньшим расходом электроэнергии. Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 622 W - это сочетание функциональности, удобства и стиля. Она станет незаменимым помощником на вашей кухне и поможет сделать процесс приготовления пищи более комфортным и эффективным.

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 622 W




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Описание
Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 622 W - это современное и функциональное решение для вашей кухни. Панель оснащена индукционной технологией, которая обеспечивает быстрый нагрев и экономию энергии. Благодаря этому, вы сможете готовить блюда быстрее и с меньшим расходом электроэнергии. Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 622 W - это сочетание функциональности, удобства и стиля. Она станет незаменимым помощником на вашей кухне и поможет сделать процесс приготовления пищи более комфортным и эффективным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 622 W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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