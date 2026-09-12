Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691849
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Индукционная варочная панель Korting HI 43053 BW, 45 см
Индукционная варочная панель HI 43053 представляет собой современное и высокофункциональное встраиваемое устройство шириной 45 см, выполненное из прочной стеклокерамики с рамками, имеющими скошенные края. Конструкция панели включает три конфорки с девятью уровнями мощности, что позволяет пользователю точно настраивать режимы нагрева. Дисплей для каждой зоны нагрева и управление с помощью сенсорного слайдера обеспечивают простоту и наглядность взаимодействия. Функция «Booster» позволяет кратковременно увеличить мощность конфорки примерно на 15 %, что способствует быстрому нагреву больших объемов жидкости и оперативному разогреву посуды до нужной температуры. Электронный таймер обеспечивает возможность установки времени приготовления, по истечении заданного времени варочная поверхность автоматически прекращает свою работу. Функция автоматического отключения активируется в случае, если пользователь забыл выключить панель, а наличие функции «Защита детей» блокирует панель управления для повышения уровня безопасности.
Индукционная варочная панель HI 43053 представляет собой современное и высокофункциональное встраиваемое устройство шириной 45 см, выполненное из прочной стеклокерамики с рамками, имеющими скошенные края. Конструкция панели включает три конфорки с девятью уровнями мощности, что позволяет пользователю точно настраивать режимы нагрева. Дисплей для каждой зоны нагрева и управление с помощью сенсорного слайдера обеспечивают простоту и наглядность взаимодействия. Функция «Booster» позволяет кратковременно увеличить мощность конфорки примерно на 15 %, что способствует быстрому нагреву больших объемов жидкости и оперативному разогреву посуды до нужной температуры. Электронный таймер обеспечивает возможность установки времени приготовления, по истечении заданного времени варочная поверхность автоматически прекращает свою работу. Функция автоматического отключения активируется в случае, если пользователь забыл выключить панель, а наличие функции «Защита детей» блокирует панель управления для повышения уровня безопасности.
Индукционная варочная панель Korting HI 43053 BW, 45 см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Korting HI 43053 BW, 45 см