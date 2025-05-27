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Блок питания 1STPLAYER BLACK.SIR 500W SR-500W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания 1STPLAYER BLACK.SIR 500W SR-500W

31 Отзывы
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Блок питания 1STPLAYER BLACK.SIR 500W SR-500W - фото 1
Блок питания 1STPLAYER BLACK.SIR 500W SR-500W - фото 2
Блок питания 1STPLAYER BLACK.SIR 500W SR-500W - фото 3
Блок питания 1STPLAYER BLACK.SIR 500W SR-500W - фото 4
Блок питания 1STPLAYER BLACK.SIR 500W SR-500W - фото 5
Блок питания 1STPLAYER BLACK.SIR 500W SR-500W - фото 6
Блок питания 1STPLAYER BLACK.SIR 500W SR-500W - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
  • Блок питания 1STPLAYER BLACK.SIR 500W SR-500W - фото 1
  • Блок питания 1STPLAYER BLACK.SIR 500W SR-500W - фото 2
  • Блок питания 1STPLAYER BLACK.SIR 500W SR-500W - фото 3
  • Блок питания 1STPLAYER BLACK.SIR 500W SR-500W - фото 4
  • Блок питания 1STPLAYER BLACK.SIR 500W SR-500W - фото 5
  • Блок питания 1STPLAYER BLACK.SIR 500W SR-500W - фото 6
  • Блок питания 1STPLAYER BLACK.SIR 500W SR-500W - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 605210
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания 1STPLAYER BLACK.SIR 500W SR-500W
2 970 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
1stPlayer
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
28х19х12
Вес, г.
150

Описание товара Блок питания 1STPLAYER BLACK.SIR 500W SR-500W

Блок питания 1STPLAYER BLACK.SIR 500W SR-500W



Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 500W

Отзывы о товаре Блок питания 1STPLAYER BLACK.SIR 500W SR-500W

Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая упаковка,и общее качество блока радует,сам блок достаточно увесистый,кабеля сделаны на совесть и видно что просто от работы не оторвутся
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Максим Д.

Достоинства:


Комментарий:
приехал а целости.Пока что на работоспособность не проверял
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Александр и.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит супер, работает тихо
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Анатолий К.

Достоинства:


Комментарий:
С виду неплохой, посмотрим на сколько хватит. Работает очень тихо.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Максим А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блок питания, беру уже не в первый раз, никогда не подводил.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший блок, тяжёлый) только материнка у меня сдохла от старости)))
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Jordy J.

Достоинства:


Комментарий:
За свою цену неплохой блок, напряжение держит, на воздух не взлетел пока что, учитывайте что под мощные процессоры его брать не вариант, у него нет доп питания цпу, ну и карты с новым питанием тоже не запитать, но если берёте такие корты и процы, то и блок нужно брать явно посолиднее
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Максим

Достоинства:


Комментарий:
кенту пк собирал, вроде работает
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Егор М.

Достоинства:


Комментарий:
запустился, а что будет дальше посмотрим
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
Визуально добротный,хороший блок. Упакован хорошо. Надеюсь будет работать как положено.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Артём Д.

Достоинства:


Комментарий:
вроде все хорошо но воняет он
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Антон С.

Достоинства:


Комментарий:
Блок питания понравился В работе тихий Посторонних звуков не обнаружено Кабеля-черная лапша ,для черных сборок огонь.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает негромко и выглядит очень неплохо, пока доволен.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Ozdarbaev A.

Достоинства:


Комментарий:
крутой блок питания,советую
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Илья

Достоинства:


Комментарий:
Из дешёвых самый лучший, однозначно советую
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Данила К.

Достоинства:


Комментарий:
Блок хороший. Я взял его во второй раз, так как первый умер из-за перебоев с энергией у меня в посёлке. Спокойной смог запитать RTX2070 SUPER и RTX3060Ti с процессором i5-13400f. Если бы не защита на этом блоке, то комп бы умер и пришлось собирать заново, рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Захар А.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован очень хорошо,не шумит,за свои деньги отличный бп
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
поставил, работает не шумит. пока все супер
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
наталья Х.

Достоинства:


Комментарий:
покупала для новой сборки, штудировала много материала,и остановилась на нем. Пришел на сутки раньше, упакован хорошо,(пупырка в три слоя, внутри тоже все плотненько) Сам БП внушает доверия. Посмотрим Гарантия есть , связь с поставщиком также в мессенджерах.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Евген

Достоинства:


Комментарий:
Работает, чо, от именитой фирмы. 2690 v3, 2060super, 32 гига оперативы тянет легко.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
вприципи мой комп вытянул конфиг xeon 2666 v3 rtx 3050 ti
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Заурбек К.

Достоинства:


Комментарий:
Все прекрасно! блок очень красивый, и при этом еще он не дорогой! Я вам советую этот блок, беру его в новую сборку.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Ozdarbaev A.

Достоинства:


Комментарий:
вообще шикарный не шумит всем советую
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
очень длинные провода, хоть второй системник из одного питай:)
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Ольга И.

Достоинства:


Комментарий:
качественый товар, внутрености хорошие, кабеля плотные можно сделать качественый кабель менеджмент.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный бп. Толком не греется, не особо шумный
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Владимир И.

Достоинства:


Комментарий:
Состояние коробки отличное. Инструкция от продавца как раз для таких как я)). это будет моя первая сборка. Надеюсь не взорвусь) всем бобра)
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Положительные впечатления, после установки промерил 12v. и 5v. - под нагрузкой стабильно выдает номиналы по вольтажу. Хорошие лентовидные шлейфы, легко размещать в корпусе, Посторонних запахов и шума нет.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Абрамов А.

Достоинства:


Комментарий:
БП хорошо работает, напряжение подает правильно, ничего не сгорело. пользуюсь пол года
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Получил заказ в срок.Блок питания завёл мать сразу.Товар качественный,рекомендую,дальше посмотрим
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Adam T.

Достоинства:


Комментарий:
упаковано надёжно, доставили за 1 день, пока на работоспособность не проверял, а так визуально все отлично



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
1stPlayer
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания 1STPLAYER BLACK.SIR 500W SR-500W


Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 500W
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая упаковка,и общее качество блока радует,сам блок достаточно увесистый,кабеля сделаны на совесть и видно что просто от работы не оторвутся
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Максим Д.

Достоинства:


Комментарий:
приехал а целости.Пока что на работоспособность не проверял
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Александр и.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит супер, работает тихо
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Анатолий К.

Достоинства:


Комментарий:
С виду неплохой, посмотрим на сколько хватит. Работает очень тихо.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Максим А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блок питания, беру уже не в первый раз, никогда не подводил.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший блок, тяжёлый) только материнка у меня сдохла от старости)))
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Jordy J.

Достоинства:


Комментарий:
За свою цену неплохой блок, напряжение держит, на воздух не взлетел пока что, учитывайте что под мощные процессоры его брать не вариант, у него нет доп питания цпу, ну и карты с новым питанием тоже не запитать, но если берёте такие корты и процы, то и блок нужно брать явно посолиднее
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Максим

Достоинства:


Комментарий:
кенту пк собирал, вроде работает
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Егор М.

Достоинства:


Комментарий:
запустился, а что будет дальше посмотрим
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
Визуально добротный,хороший блок. Упакован хорошо. Надеюсь будет работать как положено.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Артём Д.

Достоинства:


Комментарий:
вроде все хорошо но воняет он
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Антон С.

Достоинства:


Комментарий:
Блок питания понравился В работе тихий Посторонних звуков не обнаружено Кабеля-черная лапша ,для черных сборок огонь.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает негромко и выглядит очень неплохо, пока доволен.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Ozdarbaev A.

Достоинства:


Комментарий:
крутой блок питания,советую
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Илья

Достоинства:


Комментарий:
Из дешёвых самый лучший, однозначно советую
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Данила К.

Достоинства:


Комментарий:
Блок хороший. Я взял его во второй раз, так как первый умер из-за перебоев с энергией у меня в посёлке. Спокойной смог запитать RTX2070 SUPER и RTX3060Ti с процессором i5-13400f. Если бы не защита на этом блоке, то комп бы умер и пришлось собирать заново, рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Захар А.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован очень хорошо,не шумит,за свои деньги отличный бп
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
поставил, работает не шумит. пока все супер
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
наталья Х.

Достоинства:


Комментарий:
покупала для новой сборки, штудировала много материала,и остановилась на нем. Пришел на сутки раньше, упакован хорошо,(пупырка в три слоя, внутри тоже все плотненько) Сам БП внушает доверия. Посмотрим Гарантия есть , связь с поставщиком также в мессенджерах.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Евген

Достоинства:


Комментарий:
Работает, чо, от именитой фирмы. 2690 v3, 2060super, 32 гига оперативы тянет легко.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
вприципи мой комп вытянул конфиг xeon 2666 v3 rtx 3050 ti
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Заурбек К.

Достоинства:


Комментарий:
Все прекрасно! блок очень красивый, и при этом еще он не дорогой! Я вам советую этот блок, беру его в новую сборку.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Ozdarbaev A.

Достоинства:


Комментарий:
вообще шикарный не шумит всем советую
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
очень длинные провода, хоть второй системник из одного питай:)
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Ольга И.

Достоинства:


Комментарий:
качественый товар, внутрености хорошие, кабеля плотные можно сделать качественый кабель менеджмент.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный бп. Толком не греется, не особо шумный
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Владимир И.

Достоинства:


Комментарий:
Состояние коробки отличное. Инструкция от продавца как раз для таких как я)). это будет моя первая сборка. Надеюсь не взорвусь) всем бобра)
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Положительные впечатления, после установки промерил 12v. и 5v. - под нагрузкой стабильно выдает номиналы по вольтажу. Хорошие лентовидные шлейфы, легко размещать в корпусе, Посторонних запахов и шума нет.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Абрамов А.

Достоинства:


Комментарий:
БП хорошо работает, напряжение подает правильно, ничего не сгорело. пользуюсь пол года
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Получил заказ в срок.Блок питания завёл мать сразу.Товар качественный,рекомендую,дальше посмотрим
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Adam T.

Достоинства:


Комментарий:
упаковано надёжно, доставили за 1 день, пока на работоспособность не проверял, а так визуально все отлично


Блок питания 1STPLAYER BLACK.SIR 500W SR-500W - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2970 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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