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Минимойка Sturm! PW9217 1700Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Минимойка Sturm! PW9217 1700Вт

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Минимойка Sturm! PW9217 1700Вт - фото 1
Минимойка Sturm! PW9217 1700Вт - фото 2
Минимойка Sturm! PW9217 1700Вт - фото 3
Минимойка Sturm! PW9217 1700Вт - фото 4
Минимойка Sturm! PW9217 1700Вт - фото 5
Минимойка Sturm! PW9217 1700Вт - фото 6
Минимойка Sturm! PW9217 1700Вт - фото 7
Минимойка Sturm! PW9217 1700Вт - фото 8
Минимойка Sturm! PW9217 1700Вт - фото 9
Минимойка Sturm! PW9217 1700Вт - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
  • Минимойка Sturm! PW9217 1700Вт - фото 1
  • Минимойка Sturm! PW9217 1700Вт - фото 2
  • Минимойка Sturm! PW9217 1700Вт - фото 3
  • Минимойка Sturm! PW9217 1700Вт - фото 4
  • Минимойка Sturm! PW9217 1700Вт - фото 5
  • Минимойка Sturm! PW9217 1700Вт - фото 6
  • Минимойка Sturm! PW9217 1700Вт - фото 7
  • Минимойка Sturm! PW9217 1700Вт - фото 8
  • Минимойка Sturm! PW9217 1700Вт - фото 9
  • Минимойка Sturm! PW9217 1700Вт - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 603878
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Характеристики

Бренд
Sturm!
Тип товара
Мойки высокого давления
Размеры в упаковке, см
49х28х26
Вес, кг.
3.91

Описание товара Минимойка Sturm! PW9217 1700Вт

Мойка высокого давления Sturm PW9217 предназначена для бытового использования. Подходит для очистки транспортных средств, мойки стен, крыш, дверей и прочего. Имеет функцию самовсасывания, что позволяет производить забор воды из резервуаров. Алюминиевая помпа не подвержена коррозии, что продлевает срок службы аппарата. Модель оснащена колесами и ручкой для удобства перемещения.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT

Отзывы о товаре Минимойка Sturm! PW9217 1700Вт




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Характеристики
Бренд
Sturm!
Тип товара
Мойки высокого давления
Описание
Мойка высокого давления Sturm PW9217 предназначена для бытового использования. Подходит для очистки транспортных средств, мойки стен, крыш, дверей и прочего. Имеет функцию самовсасывания, что позволяет производить забор воды из резервуаров. Алюминиевая помпа не подвержена коррозии, что продлевает срок службы аппарата. Модель оснащена колесами и ручкой для удобства перемещения.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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Отзывы


Минимойка Sturm! PW9217 1700Вт - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 8210 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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