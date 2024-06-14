Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нивелир
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%8 690 руб. 11 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 603441
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нивелир
Комплектация
лазерный нивелир – 1 шт, кабельная стяжка – 1 шт, элементы питания (3.7 в 3000 мач Li-ion) – 1 шт, адаптер для батареек – 1 шт, кабель для зарядки – 1 шт, руководство по эксплуатации – 1 шт, чехол, упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
ветикальное, горизонтальное
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
1х3.7 B
Магнитное крепление
да
360 градусов
да
Возможность работы с приемником
есть
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
40
Точность, мм/м
0.3
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
5
Ширина, см
9.8
Высота, см
5
Элементы питания
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х9х8
Вес, г.
500
Описание товара Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-2
Лазерный нивелир GFX 360-2 – многофункциональный инструмент, который станет вашим надежным помощником при укладке керамической плитки, напольных покрытий, монтаже потолков и перегородок, выравнивании стен, полов и других задач, требующих точной и качественной разметки.
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Бренд
Тип товара
Нивелир
Комплектация
лазерный нивелир – 1 шт, кабельная стяжка – 1 шт, элементы питания (3.7 в 3000 мач Li-ion) – 1 шт, адаптер для батареек – 1 шт, кабель для зарядки – 1 шт, руководство по эксплуатации – 1 шт, чехол, упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
ветикальное, горизонтальное
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
1х3.7 B
Магнитное крепление
да
360 градусов
да
Развернуть
Возможность работы с приемником
есть
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
40
Точность, мм/м
0.3
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
5
Ширина, см
9.8
Высота, см
5
Элементы питания
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Лазерный нивелир GFX 360-2 – многофункциональный инструмент, который станет вашим надежным помощником при укладке керамической плитки, напольных покрытий, монтаже потолков и перегородок, выравнивании стен, полов и других задач, требующих точной и качественной разметки.
Достоинства:
Комментарий:
Лазер отличный ! В комплекте аккумулятор и насадка для батареек ; можно использовать от батареек и аккумулятора !для натяжных потолков огонь !!
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-2
Достоинства:
Комментарий:
Лазер отличный ! В комплекте аккумулятор и насадка для батареек ; можно использовать от батареек и аккумулятора !для натяжных потолков огонь !!