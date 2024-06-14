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Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-2

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Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-2 - фото 1
Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-2 - фото 2
Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-2 - фото 3
Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-2 - фото 4
Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-2 - фото 5
Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-2 - фото 6
Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-2 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нивелир
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
40
  • Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-2 - фото 1
  • Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-2 - фото 2
  • Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-2 - фото 3
  • Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-2 - фото 4
  • Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-2 - фото 5
  • Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-2 - фото 6
  • Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-2 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
8 690 руб.  11 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 603441
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Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Нивелир
Комплектация
лазерный нивелир – 1 шт, кабельная стяжка – 1 шт, элементы питания (3.7 в 3000 мач Li-ion) – 1 шт, адаптер для батареек – 1 шт, кабель для зарядки – 1 шт, руководство по эксплуатации – 1 шт, чехол, упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
ветикальное, горизонтальное
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
1х3.7 B
Магнитное крепление
да
360 градусов
да
Возможность работы с приемником
есть
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
40
Точность, мм/м
0.3
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
5
Ширина, см
9.8
Высота, см
5
Элементы питания
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х9х8
Вес, г.
500

Описание товара Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-2

Лазерный нивелир GFX 360-2 – многофункциональный инструмент, который станет вашим надежным помощником при укладке керамической плитки, напольных покрытий, монтаже потолков и перегородок, выравнивании стен, полов и других задач, требующих точной и качественной разметки.

Отзывы о товаре Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-2

Источник: Яндекс Маркет
14.06.2024
алексей с.

Достоинства:


Комментарий:
Лазер отличный ! В комплекте аккумулятор и насадка для батареек ; можно использовать от батареек и аккумулятора !для натяжных потолков огонь !!



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Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Нивелир
Комплектация
лазерный нивелир – 1 шт, кабельная стяжка – 1 шт, элементы питания (3.7 в 3000 мач Li-ion) – 1 шт, адаптер для батареек – 1 шт, кабель для зарядки – 1 шт, руководство по эксплуатации – 1 шт, чехол, упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
ветикальное, горизонтальное
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
1х3.7 B
Магнитное крепление
да
360 градусов
да
Развернуть
Возможность работы с приемником
есть
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
40
Точность, мм/м
0.3
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
5
Ширина, см
9.8
Высота, см
5
Элементы питания
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный нивелир GFX 360-2 – многофункциональный инструмент, который станет вашим надежным помощником при укладке керамической плитки, напольных покрытий, монтаже потолков и перегородок, выравнивании стен, полов и других задач, требующих точной и качественной разметки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.06.2024
алексей с.

Достоинства:


Комментарий:
Лазер отличный ! В комплекте аккумулятор и насадка для батареек ; можно использовать от батареек и аккумулятора !для натяжных потолков огонь !!


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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