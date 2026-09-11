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Характеристики
Тип товара
Акустическая система
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
12 020 руб.
13 116
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 602391
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Описание товара Минисистема Supra SMB-880 черный 140Вт
Домашняя аудиосистема SUPRA SMB-880 сделает любую вечеринку еще более зажигательной и веселой благодаря солидной мощности 140 Вт и трем режимам красочной подсветки. Модель, облаченная в корпус классического черного цвета, гарантирует насыщенное и четкое воспроизведение музыки любых жанров. В качестве источника звука может выступать обычный накопитель данных, который подключается к стандартному разъему USB. Модель поддерживает чтение наиболее популярных аудиофайлов, чтобы у вас не возникло никаких проблем с воспроизведением. Функционал домашней аудиосистемы SUPRA SMB-880 предусматривает радиоприемник и караоке, благодаря чему она придется по душе самому требовательному пользователю. Регулировки эха, тембра высоких и низких частот и многие другие настройки позволят максимально тонко настроить звучание, чтобы оно полностью отвечало вашим вкусам. Подключиться к колонке можно и беспроводным способом при помощи технологии Bluetooth. Для работы акустики необходимо подключить ее к электросети. Управлять устройством можно при помощи комплектного пульта ДУ.
Домашняя аудиосистема SUPRA SMB-880 сделает любую вечеринку еще более зажигательной и веселой благодаря солидной мощности 140 Вт и трем режимам красочной подсветки. Модель, облаченная в корпус классического черного цвета, гарантирует насыщенное и четкое воспроизведение музыки любых жанров. В качестве источника звука может выступать обычный накопитель данных, который подключается к стандартному разъему USB. Модель поддерживает чтение наиболее популярных аудиофайлов, чтобы у вас не возникло никаких проблем с воспроизведением. Функционал домашней аудиосистемы SUPRA SMB-880 предусматривает радиоприемник и караоке, благодаря чему она придется по душе самому требовательному пользователю. Регулировки эха, тембра высоких и низких частот и многие другие настройки позволят максимально тонко настроить звучание, чтобы оно полностью отвечало вашим вкусам. Подключиться к колонке можно и беспроводным способом при помощи технологии Bluetooth. Для работы акустики необходимо подключить ее к электросети. Управлять устройством можно при помощи комплектного пульта ДУ.
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