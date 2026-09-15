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Slipknot - 5: The Gray Chapter (coloured) (0075678645754) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Slipknot - 5: The Gray Chapter (coloured) (0075678645754) виниловая пластинка

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Slipknot - 5: The Gray Chapter (coloured) (0075678645754) виниловая пластинка - фото 1
Slipknot - 5: The Gray Chapter (coloured) (0075678645754) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Slipknot
Альбом (сингл)
.5: THE GRAY CHAPTER
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Slipknot - 5: The Gray Chapter (coloured) (0075678645754) виниловая пластинка - фото 1
  • Slipknot - 5: The Gray Chapter (coloured) (0075678645754) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599083
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Slipknot - 5: The Gray Chapter (coloured) (0075678645754) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Slipknot
Альбом (сингл)
.5: THE GRAY CHAPTER
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Slipknot - 5: The Gray Chapter (coloured) (0075678645754) виниловая пластинка

Ограниченное издание. Цветной винил (розовый). ДИСК 1: XIX. Sarcastrophe. AOV. The Devil In I. Killpop. Skeptic. ДИСК 2: Lech. Goodbye. Nomadic. The One That Kills The Least. Custer. Be Prepared For Hell. The Negative One. If Rain Is What You Want.

Отзывы о товаре Slipknot - 5: The Gray Chapter (coloured) (0075678645754) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Slipknot
Альбом (сингл)
.5: THE GRAY CHAPTER
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Ограниченное издание. Цветной винил (розовый). ДИСК 1: XIX. Sarcastrophe. AOV. The Devil In I. Killpop. Skeptic. ДИСК 2: Lech. Goodbye. Nomadic. The One That Kills The Least. Custer. Be Prepared For Hell. The Negative One. If Rain Is What You Want.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Slipknot - 5: The Gray Chapter (coloured) (0075678645754) виниловая пластинка - стоимость товара 5210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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