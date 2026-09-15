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Queen - A Kind Of Magic (0602547202796) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Queen - A Kind Of Magic (0602547202796) виниловая пластинка

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Queen - A Kind Of Magic (0602547202796) виниловая пластинка - фото 1
Queen - A Kind Of Magic (0602547202796) виниловая пластинка - фото 2
Queen - A Kind Of Magic (0602547202796) виниловая пластинка - фото 3
Queen - A Kind Of Magic (0602547202796) виниловая пластинка - фото 4
Queen - A Kind Of Magic (0602547202796) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
A Kind Of Magic
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Queen - A Kind Of Magic (0602547202796) виниловая пластинка - фото 1
  • Queen - A Kind Of Magic (0602547202796) виниловая пластинка - фото 2
  • Queen - A Kind Of Magic (0602547202796) виниловая пластинка - фото 3
  • Queen - A Kind Of Magic (0602547202796) виниловая пластинка - фото 4
  • Queen - A Kind Of Magic (0602547202796) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599065
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Queen - A Kind Of Magic (0602547202796) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602547202796]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
A Kind Of Magic
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
One Vision, A Kind Of Magic, One Year Of Love, Pain Is So Close To Pleasure, Friends Will Be Friends, Who Wants To Live Forever, Gimme The Prize (Kurgan's Theme), Don't Lose Your Head, Princes Of The Universe.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Queen - A Kind Of Magic (0602547202796) виниловая пластинка

Переиздание альбома 1986 года. Легендарная рок-группа из Великобритании Queen была основана в 1970 году Роджером Тэйлором и Брайаном Мэйем, к которым присоединились вокалист Фредди Меркьюри и бас-гитарист Джон Дикон. Успех пришел к Queen в 1975 году с выходом альбома A Night at The Opera, который был уже четвертым в дискографии коллектива и стал определяющим для развития группы. Лонгплей стал четырежды платиновым, а на песню Bohemian Rhapsody был снят уникальный клип со спецэффектами, которые почти отсутствовали в то время. Тогда про Queen заговорили не только в Британии, но и в Канаде, США и Японии. Коллектив выпустил пятнадцать студийных альбомов, а восемнадцать их хитов поднимались на верхнюю строчку в чартах разных стран. После смерти вокалиста Фредди Меркьюри, Queen практически прекратили студийную деятельность, но продолжили концертные выступления, привлекая к сотрудничеству известных музыкантов.



Теги товара: Queen, Progressive Rock

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602547202796]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
A Kind Of Magic
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
One Vision, A Kind Of Magic, One Year Of Love, Pain Is So Close To Pleasure, Friends Will Be Friends, Who Wants To Live Forever, Gimme The Prize (Kurgan's Theme), Don't Lose Your Head, Princes Of The Universe.
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Переиздание альбома 1986 года. Легендарная рок-группа из Великобритании Queen была основана в 1970 году Роджером Тэйлором и Брайаном Мэйем, к которым присоединились вокалист Фредди Меркьюри и бас-гитарист Джон Дикон. Успех пришел к Queen в 1975 году с выходом альбома A Night at The Opera, который был уже четвертым в дискографии коллектива и стал определяющим для развития группы. Лонгплей стал четырежды платиновым, а на песню Bohemian Rhapsody был снят уникальный клип со спецэффектами, которые почти отсутствовали в то время. Тогда про Queen заговорили не только в Британии, но и в Канаде, США и Японии. Коллектив выпустил пятнадцать студийных альбомов, а восемнадцать их хитов поднимались на верхнюю строчку в чартах разных стран. После смерти вокалиста Фредди Меркьюри, Queen практически прекратили студийную деятельность, но продолжили концертные выступления, привлекая к сотрудничеству известных музыкантов.


Теги товара: Queen, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Queen - A Kind Of Magic (0602547202796) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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