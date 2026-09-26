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Foals - Collected Reworks (coloured) (0190295201753) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Foals - Collected Reworks (coloured) (0190295201753) виниловая пластинка

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Foals - Collected Reworks (coloured) (0190295201753) виниловая пластинка - фото 1
Foals - Collected Reworks (coloured) (0190295201753) виниловая пластинка - фото 2
Foals - Collected Reworks (coloured) (0190295201753) виниловая пластинка - фото 3
Foals - Collected Reworks (coloured) (0190295201753) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Foals
Альбом (сингл)
Collected Reworks
Жанр
Зарубежный поп-рок, Indie Rock
Цвет винила
красный, желтый, зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Foals - Collected Reworks (coloured) (0190295201753) виниловая пластинка - фото 1
  • Foals - Collected Reworks (coloured) (0190295201753) виниловая пластинка - фото 2
  • Foals - Collected Reworks (coloured) (0190295201753) виниловая пластинка - фото 3
  • Foals - Collected Reworks (coloured) (0190295201753) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599019
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Foals - Collected Reworks (coloured) (0190295201753) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295201753]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Foals
Альбом (сингл)
Collected Reworks
Жанр
Зарубежный поп-рок, Indie Rock
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, желтый, зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300

Описание товара Foals - Collected Reworks (coloured) (0190295201753) виниловая пластинка

Foals - Collected Reworks (coloured) (0190295201753) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Foals - Collected Reworks (coloured) (0190295201753) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295201753]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Foals
Альбом (сингл)
Collected Reworks
Жанр
Зарубежный поп-рок, Indie Rock
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, желтый, зеленый
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Foals - Collected Reworks (coloured) (0190295201753) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Foals - Collected Reworks (coloured) (0190295201753) виниловая пластинка - купить по цене 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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