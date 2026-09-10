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Duke Ellington - Money Jungle (Analogue, Tone Poet) (0602508470691) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Duke Ellington - Money Jungle (Analogue, Tone Poet) (0602508470691) виниловая пластинка

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Duke Ellington - Money Jungle (Analogue, Tone Poet) (0602508470691) виниловая пластинка - фото 1
Duke Ellington - Money Jungle (Analogue, Tone Poet) (0602508470691) виниловая пластинка - фото 2
Duke Ellington - Money Jungle (Analogue, Tone Poet) (0602508470691) виниловая пластинка - фото 3
Duke Ellington - Money Jungle (Analogue, Tone Poet) (0602508470691) виниловая пластинка - фото 4
Duke Ellington - Money Jungle (Analogue, Tone Poet) (0602508470691) виниловая пластинка - фото 5
Duke Ellington - Money Jungle (Analogue, Tone Poet) (0602508470691) виниловая пластинка - фото 6
Duke Ellington - Money Jungle (Analogue, Tone Poet) (0602508470691) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Duke Ellington
Альбом (сингл)
Money Jungle
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Duke Ellington - Money Jungle (Analogue, Tone Poet) (0602508470691) виниловая пластинка - фото 1
  • Duke Ellington - Money Jungle (Analogue, Tone Poet) (0602508470691) виниловая пластинка - фото 2
  • Duke Ellington - Money Jungle (Analogue, Tone Poet) (0602508470691) виниловая пластинка - фото 3
  • Duke Ellington - Money Jungle (Analogue, Tone Poet) (0602508470691) виниловая пластинка - фото 4
  • Duke Ellington - Money Jungle (Analogue, Tone Poet) (0602508470691) виниловая пластинка - фото 5
  • Duke Ellington - Money Jungle (Analogue, Tone Poet) (0602508470691) виниловая пластинка - фото 6
  • Duke Ellington - Money Jungle (Analogue, Tone Poet) (0602508470691) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 401985
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Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602508470691]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Duke Ellington
Альбом (сингл)
Money Jungle
Жанр
Jazz
Трек-лист
Money Jungle, Fleurette Africaine (African Flower) - Charles Mingus, Very Special, Warm Valley, Wig Wise, Caravan - Charles Mingus, Solitude
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Duke Ellington - Money Jungle (Analogue, Tone Poet) (0602508470691) виниловая пластинка

Track List

A1Money Jungle5:25
A2Le Fleurs Africaines (African Flower)3:32
A3Very Special4:25
A4Warm Valley3:30
B1Wig Wise3:20
B2Caravan4:15
B3Solitude5:30

Отзывы о товаре Duke Ellington - Money Jungle (Analogue, Tone Poet) (0602508470691) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602508470691]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Duke Ellington
Альбом (сингл)
Money Jungle
Жанр
Jazz
Трек-лист
Money Jungle, Fleurette Africaine (African Flower) - Charles Mingus, Very Special, Warm Valley, Wig Wise, Caravan - Charles Mingus, Solitude
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Money Jungle5:25
A2Le Fleurs Africaines (African Flower)3:32
A3Very Special4:25
A4Warm Valley3:30
B1Wig Wise3:20
B2Caravan4:15
B3Solitude5:30
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Доставка
Отзывы


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