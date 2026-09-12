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Madonna - Celebration (The Ultimate Hits Collection) (Repress) (0093624972938) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Madonna - Celebration (The Ultimate Hits Collection) (Repress) (0093624972938) виниловая пластинка

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Madonna - Celebration (The Ultimate Hits Collection) (Repress) (0093624972938) виниловая пластинка - фото 1
Madonna - Celebration (The Ultimate Hits Collection) (Repress) (0093624972938) виниловая пластинка - фото 2
Madonna - Celebration (The Ultimate Hits Collection) (Repress) (0093624972938) виниловая пластинка - фото 3
Madonna - Celebration (The Ultimate Hits Collection) (Repress) (0093624972938) виниловая пластинка - фото 4
Madonna - Celebration (The Ultimate Hits Collection) (Repress) (0093624972938) виниловая пластинка - фото 5
Madonna - Celebration (The Ultimate Hits Collection) (Repress) (0093624972938) виниловая пластинка - фото 6
Madonna - Celebration (The Ultimate Hits Collection) (Repress) (0093624972938) виниловая пластинка - фото 7
Madonna - Celebration (The Ultimate Hits Collection) (Repress) (0093624972938) виниловая пластинка - фото 8
Madonna - Celebration (The Ultimate Hits Collection) (Repress) (0093624972938) виниловая пластинка - фото 9
Madonna - Celebration (The Ultimate Hits Collection) (Repress) (0093624972938) виниловая пластинка - фото 10
Madonna - Celebration (The Ultimate Hits Collection) (Repress) (0093624972938) виниловая пластинка - фото 11
Madonna - Celebration (The Ultimate Hits Collection) (Repress) (0093624972938) виниловая пластинка - фото 12
Madonna - Celebration (The Ultimate Hits Collection) (Repress) (0093624972938) виниловая пластинка - фото 13
Madonna - Celebration (The Ultimate Hits Collection) (Repress) (0093624972938) виниловая пластинка - фото 14
Madonna - Celebration (The Ultimate Hits Collection) (Repress) (0093624972938) виниловая пластинка - фото 15
Madonna - Celebration (The Ultimate Hits Collection) (Repress) (0093624972938) виниловая пластинка - фото 16
Madonna - Celebration (The Ultimate Hits Collection) (Repress) (0093624972938) виниловая пластинка - фото 17
Madonna - Celebration (The Ultimate Hits Collection) (Repress) (0093624972938) виниловая пластинка - фото 18
Madonna - Celebration (The Ultimate Hits Collection) (Repress) (0093624972938) виниловая пластинка - фото 19
Madonna - Celebration (The Ultimate Hits Collection) (Repress) (0093624972938) виниловая пластинка - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
Celebration
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Madonna - Celebration (The Ultimate Hits Collection) (Repress) (0093624972938) виниловая пластинка - фото 1
  • Madonna - Celebration (The Ultimate Hits Collection) (Repress) (0093624972938) виниловая пластинка - фото 2
  • Madonna - Celebration (The Ultimate Hits Collection) (Repress) (0093624972938) виниловая пластинка - фото 3
  • Madonna - Celebration (The Ultimate Hits Collection) (Repress) (0093624972938) виниловая пластинка - фото 4
  • Madonna - Celebration (The Ultimate Hits Collection) (Repress) (0093624972938) виниловая пластинка - фото 5
  • Madonna - Celebration (The Ultimate Hits Collection) (Repress) (0093624972938) виниловая пластинка - фото 6
  • Madonna - Celebration (The Ultimate Hits Collection) (Repress) (0093624972938) виниловая пластинка - фото 7
  • Madonna - Celebration (The Ultimate Hits Collection) (Repress) (0093624972938) виниловая пластинка - фото 8
  • Madonna - Celebration (The Ultimate Hits Collection) (Repress) (0093624972938) виниловая пластинка - фото 9
  • Madonna - Celebration (The Ultimate Hits Collection) (Repress) (0093624972938) виниловая пластинка - фото 10
  • Madonna - Celebration (The Ultimate Hits Collection) (Repress) (0093624972938) виниловая пластинка - фото 11
  • Madonna - Celebration (The Ultimate Hits Collection) (Repress) (0093624972938) виниловая пластинка - фото 12
  • Madonna - Celebration (The Ultimate Hits Collection) (Repress) (0093624972938) виниловая пластинка - фото 13
  • Madonna - Celebration (The Ultimate Hits Collection) (Repress) (0093624972938) виниловая пластинка - фото 14
  • Madonna - Celebration (The Ultimate Hits Collection) (Repress) (0093624972938) виниловая пластинка - фото 15
  • Madonna - Celebration (The Ultimate Hits Collection) (Repress) (0093624972938) виниловая пластинка - фото 16
  • Madonna - Celebration (The Ultimate Hits Collection) (Repress) (0093624972938) виниловая пластинка - фото 17
  • Madonna - Celebration (The Ultimate Hits Collection) (Repress) (0093624972938) виниловая пластинка - фото 18
  • Madonna - Celebration (The Ultimate Hits Collection) (Repress) (0093624972938) виниловая пластинка - фото 19
  • Madonna - Celebration (The Ultimate Hits Collection) (Repress) (0093624972938) виниловая пластинка - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665255
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624972938]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
Celebration
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Hung Up, Music, Vogue, 4 Minutes, Holiday, Everybody, Like A Virgin, Into The Groove, Like A Prayer, Ray Of Light, Sorry, Express Yourself, Open Your Heart, Borderline, Secret, Erotica, Justify My Love, Revolver, Dress You Up, Material Girl, La Isla Bonita, Papa Dont Preach, Lucky Star, Burning Up, Crazy For You, Whos That Girl, Frozen, Miles Away, Take A Bow, Live To Tell, Beautiful Stranger, Hollywood, Die Another Day, Dont Tell Me, Cherish, Celebration
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Madonna - Celebration (The Ultimate Hits Collection) (Repress) (0093624972938) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Madonna / Celebration (Remastered) (4LP) - отличное решение для поклонников культовой поп-иконы Мадонны и всех, кто ценит высококачественную музыку. Альбом Celebration является знаковым сборником хитов Мадонны, который был переиздан в высококачественном ремастере. На этой виниловой пластинке собраны лучшие композиции из богатого творческого наследия Мадонны, которые продолжают вдохновлять и завораживать поклонников по всему миру. С каждой нотой и словом Мадонна создает неповторимую атмосферу, воплощая свою энергию, страсть и силу в музыке. Ее творчество охватывает различные жанры и стили, от танцевальной поп-музыки до эмоциональных баллад, и на этой пластинке вы найдете именно те песни, которые стали иконическими для ее карьеры. С превосходным качеством звука ремастера вы сможете наслаждаться каждым звуком и деталью музыки Мадонны. Этот 4LP-сборник предлагает полное погружение в уникальную музыкальную вселенную Мадонны, позволяя вам пережить ее яркие и эмоциональные выступления прямо у себя дома. Не упустите шанс добавить этот ремастированный сборник Мадонны в свою коллекцию виниловых пластинок. Проявите свою любовь к музыке и приобретите эту великолепную запись, которая будет радовать вас своим красивым звучанием каждый раз, когда вы ее слушаете.

Отзывы о товаре Madonna - Celebration (The Ultimate Hits Collection) (Repress) (0093624972938) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624972938]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
Celebration
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Hung Up, Music, Vogue, 4 Minutes, Holiday, Everybody, Like A Virgin, Into The Groove, Like A Prayer, Ray Of Light, Sorry, Express Yourself, Open Your Heart, Borderline, Secret, Erotica, Justify My Love, Revolver, Dress You Up, Material Girl, La Isla Bonita, Papa Dont Preach, Lucky Star, Burning Up, Crazy For You, Whos That Girl, Frozen, Miles Away, Take A Bow, Live To Tell, Beautiful Stranger, Hollywood, Die Another Day, Dont Tell Me, Cherish, Celebration
Развернуть
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Купить виниловую пластинку Madonna / Celebration (Remastered) (4LP) - отличное решение для поклонников культовой поп-иконы Мадонны и всех, кто ценит высококачественную музыку. Альбом Celebration является знаковым сборником хитов Мадонны, который был переиздан в высококачественном ремастере. На этой виниловой пластинке собраны лучшие композиции из богатого творческого наследия Мадонны, которые продолжают вдохновлять и завораживать поклонников по всему миру. С каждой нотой и словом Мадонна создает неповторимую атмосферу, воплощая свою энергию, страсть и силу в музыке. Ее творчество охватывает различные жанры и стили, от танцевальной поп-музыки до эмоциональных баллад, и на этой пластинке вы найдете именно те песни, которые стали иконическими для ее карьеры. С превосходным качеством звука ремастера вы сможете наслаждаться каждым звуком и деталью музыки Мадонны. Этот 4LP-сборник предлагает полное погружение в уникальную музыкальную вселенную Мадонны, позволяя вам пережить ее яркие и эмоциональные выступления прямо у себя дома. Не упустите шанс добавить этот ремастированный сборник Мадонны в свою коллекцию виниловых пластинок. Проявите свою любовь к музыке и приобретите эту великолепную запись, которая будет радовать вас своим красивым звучанием каждый раз, когда вы ее слушаете.
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Отзывы


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