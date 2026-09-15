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Blackpink - Born Pink (coloured) (0602448480095) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Blackpink - Born Pink (coloured) (0602448480095) виниловая пластинка

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Blackpink - Born Pink (coloured) (0602448480095) виниловая пластинка - фото 1
Blackpink - Born Pink (coloured) (0602448480095) виниловая пластинка - фото 2
Blackpink - Born Pink (coloured) (0602448480095) виниловая пластинка - фото 3
Blackpink - Born Pink (coloured) (0602448480095) виниловая пластинка - фото 4
Blackpink - Born Pink (coloured) (0602448480095) виниловая пластинка - фото 5
Blackpink - Born Pink (coloured) (0602448480095) виниловая пластинка - фото 6
Blackpink - Born Pink (coloured) (0602448480095) виниловая пластинка - фото 7
Blackpink - Born Pink (coloured) (0602448480095) виниловая пластинка - фото 8
Blackpink - Born Pink (coloured) (0602448480095) виниловая пластинка - фото 9
Blackpink - Born Pink (coloured) (0602448480095) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Blackpink
Альбом (сингл)
Born Pink
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blackpink - Born Pink (coloured) (0602448480095) виниловая пластинка - фото 1
  • Blackpink - Born Pink (coloured) (0602448480095) виниловая пластинка - фото 2
  • Blackpink - Born Pink (coloured) (0602448480095) виниловая пластинка - фото 3
  • Blackpink - Born Pink (coloured) (0602448480095) виниловая пластинка - фото 4
  • Blackpink - Born Pink (coloured) (0602448480095) виниловая пластинка - фото 5
  • Blackpink - Born Pink (coloured) (0602448480095) виниловая пластинка - фото 6
  • Blackpink - Born Pink (coloured) (0602448480095) виниловая пластинка - фото 7
  • Blackpink - Born Pink (coloured) (0602448480095) виниловая пластинка - фото 8
  • Blackpink - Born Pink (coloured) (0602448480095) виниловая пластинка - фото 9
  • Blackpink - Born Pink (coloured) (0602448480095) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 598989
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Blackpink - Born Pink (coloured) (0602448480095) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602448480095]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Blackpink
Альбом (сингл)
Born Pink
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
A-Venom, Shut Down, Typa Girl, Yeah Yeah Yeah, B-to Love, The Happiest Girl, Tally, Ready for Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blackpink - Born Pink (coloured) (0602448480095) виниловая пластинка

Born Pink — второй корейский студийный альбом южнокорейской гёрл-группы BLACKPINK. BLACKPINK они подготовили много музыки за последнее время. Новый альбом и новые проект станет крупнейшим в карьере BLACKPINK и крупнейшим в истории женского k-pop мировое турне, в которое группа отправится уже в конце года.

Отзывы о товаре Blackpink - Born Pink (coloured) (0602448480095) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602448480095]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Blackpink
Альбом (сингл)
Born Pink
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
A-Venom, Shut Down, Typa Girl, Yeah Yeah Yeah, B-to Love, The Happiest Girl, Tally, Ready for Love
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Born Pink — второй корейский студийный альбом южнокорейской гёрл-группы BLACKPINK. BLACKPINK они подготовили много музыки за последнее время. Новый альбом и новые проект станет крупнейшим в карьере BLACKPINK и крупнейшим в истории женского k-pop мировое турне, в которое группа отправится уже в конце года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blackpink - Born Pink (coloured) (0602448480095) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4740 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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