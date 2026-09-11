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Выпрямитель Hyundai H-HS1272 40Вт черный (макс.темп.:200С) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Выпрямитель Hyundai H-HS1272 40Вт черный (макс.темп.:200С)

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Выпрямитель Hyundai H-HS1272 40Вт черный (макс.темп.:200С) - фото 1
Выпрямитель Hyundai H-HS1272 40Вт черный (макс.темп.:200С) - фото 2
Выпрямитель Hyundai H-HS1272 40Вт черный (макс.темп.:200С) - фото 3
Выпрямитель Hyundai H-HS1272 40Вт черный (макс.темп.:200С) - фото 4
Выпрямитель Hyundai H-HS1272 40Вт черный (макс.темп.:200С) - фото 5
Выпрямитель Hyundai H-HS1272 40Вт черный (макс.темп.:200С) - фото 6
Выпрямитель Hyundai H-HS1272 40Вт черный (макс.темп.:200С) - фото 7
Выпрямитель Hyundai H-HS1272 40Вт черный (макс.темп.:200С) - фото 8
Выпрямитель Hyundai H-HS1272 40Вт черный (макс.темп.:200С) - фото 9
Выпрямитель Hyundai H-HS1272 40Вт черный (макс.темп.:200С) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Щипцы для завивки волос
  • Выпрямитель Hyundai H-HS1272 40Вт черный (макс.темп.:200С) - фото 1
  • Выпрямитель Hyundai H-HS1272 40Вт черный (макс.темп.:200С) - фото 2
  • Выпрямитель Hyundai H-HS1272 40Вт черный (макс.темп.:200С) - фото 3
  • Выпрямитель Hyundai H-HS1272 40Вт черный (макс.темп.:200С) - фото 4
  • Выпрямитель Hyundai H-HS1272 40Вт черный (макс.темп.:200С) - фото 5
  • Выпрямитель Hyundai H-HS1272 40Вт черный (макс.темп.:200С) - фото 6
  • Выпрямитель Hyundai H-HS1272 40Вт черный (макс.темп.:200С) - фото 7
  • Выпрямитель Hyundai H-HS1272 40Вт черный (макс.темп.:200С) - фото 8
  • Выпрямитель Hyundai H-HS1272 40Вт черный (макс.темп.:200С) - фото 9
  • Выпрямитель Hyundai H-HS1272 40Вт черный (макс.темп.:200С) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596844
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х7х5
Вес, г.
423

Описание товара Выпрямитель Hyundai H-HS1272 40Вт черный (макс.темп.:200С)

Hyundai H-HS1272 – это удобный и универсальный выпрямитель для волос с эргономичным переключением режимов. Максимальная температура, до которой способен прогреться прибор – 200 градусов. Нагрев происходит за считанные мгновения благодаря материалам, использованным в производстве данной модели, и 40 Ваттам мощности. Температурные режимы разделены на четыре части, чтобы устройство подходило для ухода за разными типами волос. Пластины Hyundai H-HS1272 имеют оптимальный размер и предусмотрительно изготовлены из самых подходящих для контакта с волосами материалов – смеси турмалина и керамики. Они отличаются тем, что быстро и равномерно прогреваются, а также не травмируют волосы при выпрямлении. Дополнительно для поддержания здоровья волос они выполнены по особой технологии, использующей амортизаторы. Благодаря этому пластины становятся плавающими и обеспечивают идеальный уровень давления на шевелюру. Корпус сделан из лаконичного чёрного пластика, который не нагревается во время работы – рукоятка выпрямителя всегда остаётся прохладной. Для дополнительного повышения удобства пользования Hyundai H-HS1272 надежно фиксируется в закрытом виде. Также модель оснащена эргономичной петелькой для хранения выпрямителя в вертикальном положении, а шнур питания крепится к ней на шарнирах, чтобы не перекручиваться и не сковывать свободу действий во время работы. То есть прибор можно держать под любым удобным углом. Для удобства Hyundai H-HS1272 также оснащён индикацией включения и выключения, а также готовности к работе. Кроме того, в выпрямителе предусмотрена функция автоматического отключения, а в комплекте с ним поставляется эргономичный чехол.

Отзывы о товаре Выпрямитель Hyundai H-HS1272 40Вт черный (макс.темп.:200С)




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Страна производитель
Китай
Описание
Hyundai H-HS1272 – это удобный и универсальный выпрямитель для волос с эргономичным переключением режимов. Максимальная температура, до которой способен прогреться прибор – 200 градусов. Нагрев происходит за считанные мгновения благодаря материалам, использованным в производстве данной модели, и 40 Ваттам мощности. Температурные режимы разделены на четыре части, чтобы устройство подходило для ухода за разными типами волос. Пластины Hyundai H-HS1272 имеют оптимальный размер и предусмотрительно изготовлены из самых подходящих для контакта с волосами материалов – смеси турмалина и керамики. Они отличаются тем, что быстро и равномерно прогреваются, а также не травмируют волосы при выпрямлении. Дополнительно для поддержания здоровья волос они выполнены по особой технологии, использующей амортизаторы. Благодаря этому пластины становятся плавающими и обеспечивают идеальный уровень давления на шевелюру. Корпус сделан из лаконичного чёрного пластика, который не нагревается во время работы – рукоятка выпрямителя всегда остаётся прохладной. Для дополнительного повышения удобства пользования Hyundai H-HS1272 надежно фиксируется в закрытом виде. Также модель оснащена эргономичной петелькой для хранения выпрямителя в вертикальном положении, а шнур питания крепится к ней на шарнирах, чтобы не перекручиваться и не сковывать свободу действий во время работы. То есть прибор можно держать под любым удобным углом. Для удобства Hyundai H-HS1272 также оснащён индикацией включения и выключения, а также готовности к работе. Кроме того, в выпрямителе предусмотрена функция автоматического отключения, а в комплекте с ним поставляется эргономичный чехол.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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