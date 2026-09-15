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Выпрямитель беспроводной для волос Leonord LE-1203W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Выпрямитель беспроводной для волос Leonord LE-1203W

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Выпрямитель беспроводной для волос Leonord LE-1203W - фото 1
Выпрямитель беспроводной для волос Leonord LE-1203W - фото 2
Выпрямитель беспроводной для волос Leonord LE-1203W - фото 3
Выпрямитель беспроводной для волос Leonord LE-1203W - фото 4
Выпрямитель беспроводной для волос Leonord LE-1203W - фото 5
Выпрямитель беспроводной для волос Leonord LE-1203W - фото 6
Выпрямитель беспроводной для волос Leonord LE-1203W - фото 7
Выпрямитель беспроводной для волос Leonord LE-1203W - фото 8
Выпрямитель беспроводной для волос Leonord LE-1203W - фото 9
Выпрямитель беспроводной для волос Leonord LE-1203W - фото 10
Выпрямитель беспроводной для волос Leonord LE-1203W - фото 11
Выпрямитель беспроводной для волос Leonord LE-1203W - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Щипцы для завивки волос
  • Выпрямитель беспроводной для волос Leonord LE-1203W - фото 1
  • Выпрямитель беспроводной для волос Leonord LE-1203W - фото 2
  • Выпрямитель беспроводной для волос Leonord LE-1203W - фото 3
  • Выпрямитель беспроводной для волос Leonord LE-1203W - фото 4
  • Выпрямитель беспроводной для волос Leonord LE-1203W - фото 5
  • Выпрямитель беспроводной для волос Leonord LE-1203W - фото 6
  • Выпрямитель беспроводной для волос Leonord LE-1203W - фото 7
  • Выпрямитель беспроводной для волос Leonord LE-1203W - фото 8
  • Выпрямитель беспроводной для волос Leonord LE-1203W - фото 9
  • Выпрямитель беспроводной для волос Leonord LE-1203W - фото 10
  • Выпрямитель беспроводной для волос Leonord LE-1203W - фото 11
  • Выпрямитель беспроводной для волос Leonord LE-1203W - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692952
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Выпрямитель беспроводной для волос Leonord LE-1203W
1 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Leonord
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Размеры в упаковке, см
29х12х6
Вес, г.
500

Описание товара Выпрямитель беспроводной для волос Leonord LE-1203W

Беспроводной выпрямитель идеально подходит для того, чтобы взять его в путешествие, спортивный зал, положить в сумочку или машину на каждый день. У Вас будет возможность в любой момент подправить или сделать прическу на месте. Выпрямитель имеет плавающие пластины с керамическим покрытием «CERAMIC ECO» и нагревается до 200?. В комплект входит USB шнур и термостойкий футляр, который обеспечивает идеальное хранение.

Отзывы о товаре Выпрямитель беспроводной для волос Leonord LE-1203W




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Leonord
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Описание
Беспроводной выпрямитель идеально подходит для того, чтобы взять его в путешествие, спортивный зал, положить в сумочку или машину на каждый день. У Вас будет возможность в любой момент подправить или сделать прическу на месте. Выпрямитель имеет плавающие пластины с керамическим покрытием «CERAMIC ECO» и нагревается до 200?. В комплект входит USB шнур и термостойкий футляр, который обеспечивает идеальное хранение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Выпрямитель беспроводной для волос Leonord LE-1203W - стоимость товара 1380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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