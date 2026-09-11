Мультистайлер Hyundai H-HM1550 45Вт макс.темп.:220 черный
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Характеристики
Описание товара Мультистайлер Hyundai H-HM1550 45Вт макс.темп.:220 черный
Щипцы Hyundai H-HM1550 за считанные минуты сделают элегантную укладку с завивкой или выпрямят волосы. Данная модель способна работать в пяти температурных режимах с максимальным нагревом до 220 градусов и мощностью 45 Ватт. Подстроить его под конкретный тип шевелюры (даже под самый капризный) просто. Достаточно включить прибор кнопкой на боку рукоятки, а двумя другими, расположенными там же, выставить необходимую температуру. Все изменения и уровень текущего нагрева отображаются на дисплее, встроенном сбоку. В комплекте с Hyundai H-HM1550 поставляются сменные рельефные насадки, позволяющие придать волосам оригинальную волнистую фактуру. И они, и базовые гладкие пластины выполнены из смеси керамики и турмалина. Оба материала нагреваются равномерно по всей площади и отличаются бережным отношением к любым типам волос. Также турмалин обладает свойством ионизации. Эти мелкие частицы, имеющие отрицательный заряд, делают шевелюру более податливой для завивок, укладок и выпрямления, а также придают ей здоровый и блестящий вид. Кроме того, данная модель оборудована системой автоматического отключения для повышения безопасности. В закрытом видео Hyundai H-HM1550 плотно фиксируется, чтобы избежать случайного нежелательного раскрытия ожогов. Шнур плойки имеет шарнирное крепление, чтобы исключить перекручивание во время работы. А рядом с ним, на рукоятке, предусмотрена эргономичная петля для вертикального хранения устройства.
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