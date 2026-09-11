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Мультистайлер Hyundai H-HM1550 45Вт макс.темп.:220 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультистайлер Hyundai H-HM1550 45Вт макс.темп.:220 черный

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Мультистайлер Hyundai H-HM1550 45Вт макс.темп.:220 черный - фото 1
Мультистайлер Hyundai H-HM1550 45Вт макс.темп.:220 черный - фото 2
Мультистайлер Hyundai H-HM1550 45Вт макс.темп.:220 черный - фото 3
Мультистайлер Hyundai H-HM1550 45Вт макс.темп.:220 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Щипцы для завивки волос
  • Мультистайлер Hyundai H-HM1550 45Вт макс.темп.:220 черный - фото 1
  • Мультистайлер Hyundai H-HM1550 45Вт макс.темп.:220 черный - фото 2
  • Мультистайлер Hyundai H-HM1550 45Вт макс.темп.:220 черный - фото 3
  • Мультистайлер Hyundai H-HM1550 45Вт макс.темп.:220 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596841
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Длина сетевого шнура
2
Дополнительные функции
фиксация в закрытом виде, петля для подвешивания
Индикация
выключения
Количество режимов нагрева
5
Комплектация
прибор, аксессуары, документация, упаковка
Максимальная температура нагрева
220°C
Мощность
45 Вт
Покрытие насадок
керамико-турмалиновое
Страна производства
Республика Корея
Тип щипцов
стайлер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х9х5
Вес, г.
500

Описание товара Мультистайлер Hyundai H-HM1550 45Вт макс.темп.:220 черный

Щипцы Hyundai H-HM1550 за считанные минуты сделают элегантную укладку с завивкой или выпрямят волосы. Данная модель способна работать в пяти температурных режимах с максимальным нагревом до 220 градусов и мощностью 45 Ватт. Подстроить его под конкретный тип шевелюры (даже под самый капризный) просто. Достаточно включить прибор кнопкой на боку рукоятки, а двумя другими, расположенными там же, выставить необходимую температуру. Все изменения и уровень текущего нагрева отображаются на дисплее, встроенном сбоку. В комплекте с Hyundai H-HM1550 поставляются сменные рельефные насадки, позволяющие придать волосам оригинальную волнистую фактуру. И они, и базовые гладкие пластины выполнены из смеси керамики и турмалина. Оба материала нагреваются равномерно по всей площади и отличаются бережным отношением к любым типам волос. Также турмалин обладает свойством ионизации. Эти мелкие частицы, имеющие отрицательный заряд, делают шевелюру более податливой для завивок, укладок и выпрямления, а также придают ей здоровый и блестящий вид. Кроме того, данная модель оборудована системой автоматического отключения для повышения безопасности. В закрытом видео Hyundai H-HM1550 плотно фиксируется, чтобы избежать случайного нежелательного раскрытия ожогов. Шнур плойки имеет шарнирное крепление, чтобы исключить перекручивание во время работы. А рядом с ним, на рукоятке, предусмотрена эргономичная петля для вертикального хранения устройства.

Отзывы о товаре Мультистайлер Hyundai H-HM1550 45Вт макс.темп.:220 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Длина сетевого шнура
2
Дополнительные функции
фиксация в закрытом виде, петля для подвешивания
Индикация
выключения
Количество режимов нагрева
5
Комплектация
прибор, аксессуары, документация, упаковка
Максимальная температура нагрева
220°C
Мощность
45 Вт
Покрытие насадок
керамико-турмалиновое
Страна производства
Республика Корея
Тип щипцов
стайлер
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Щипцы Hyundai H-HM1550 за считанные минуты сделают элегантную укладку с завивкой или выпрямят волосы. Данная модель способна работать в пяти температурных режимах с максимальным нагревом до 220 градусов и мощностью 45 Ватт. Подстроить его под конкретный тип шевелюры (даже под самый капризный) просто. Достаточно включить прибор кнопкой на боку рукоятки, а двумя другими, расположенными там же, выставить необходимую температуру. Все изменения и уровень текущего нагрева отображаются на дисплее, встроенном сбоку. В комплекте с Hyundai H-HM1550 поставляются сменные рельефные насадки, позволяющие придать волосам оригинальную волнистую фактуру. И они, и базовые гладкие пластины выполнены из смеси керамики и турмалина. Оба материала нагреваются равномерно по всей площади и отличаются бережным отношением к любым типам волос. Также турмалин обладает свойством ионизации. Эти мелкие частицы, имеющие отрицательный заряд, делают шевелюру более податливой для завивок, укладок и выпрямления, а также придают ей здоровый и блестящий вид. Кроме того, данная модель оборудована системой автоматического отключения для повышения безопасности. В закрытом видео Hyundai H-HM1550 плотно фиксируется, чтобы избежать случайного нежелательного раскрытия ожогов. Шнур плойки имеет шарнирное крепление, чтобы исключить перекручивание во время работы. А рядом с ним, на рукоятке, предусмотрена эргономичная петля для вертикального хранения устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультистайлер Hyundai H-HM1550 45Вт макс.темп.:220 черный - купить по цене 1450 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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