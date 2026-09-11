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Наушники Sennheiser IE 100 PRO Wireless CLEAR 509172 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Sennheiser IE 100 PRO Wireless CLEAR 509172

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Наушники Sennheiser IE 100 PRO Wireless CLEAR 509172 - фото 1
Наушники Sennheiser IE 100 PRO Wireless CLEAR 509172 - фото 2
Наушники Sennheiser IE 100 PRO Wireless CLEAR 509172 - фото 3
Наушники Sennheiser IE 100 PRO Wireless CLEAR 509172 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
  • Наушники Sennheiser IE 100 PRO Wireless CLEAR 509172 - фото 1
  • Наушники Sennheiser IE 100 PRO Wireless CLEAR 509172 - фото 2
  • Наушники Sennheiser IE 100 PRO Wireless CLEAR 509172 - фото 3
  • Наушники Sennheiser IE 100 PRO Wireless CLEAR 509172 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 588511
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Характеристики

Бренд
Sennheiser
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный, красный
Микрофон
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х13х3
Вес, г.
400

Описание товара Наушники Sennheiser IE 100 PRO Wireless CLEAR 509172

Наушники Sennheiser — это сочетание передовых технологий и стильного дизайна, предназначенное для ценителей качественного звука и комфорта. Эти внутриканальные наушники выполнены в двух стильных цветах: элегантном черном и ярком красном, что позволяет выбрать вариант под своё настроение и образ. Sennheiser оснащены высококачественным микрофоном, который обеспечивает четкость звука во время разговоров, что делает их идеальными для использования как в повседневной жизни, так и в рабочих процессах. Беспроводное соединение наушников реализовано через технологию Bluetooth, что освобождает вас от путаницы в проводах и обеспечивает стабильное подключение на значительном расстоянии от устройства. Беспроводное подключение делает их отличным выбором для занятий спортом, поездок и просто прогулок. Эти наушники от Sennheiser не только гарантируют превосходное качество звука благодаря традициям бренда и его инновациям, но и предоставляют свободу движения и стильный внешний вид.

Отзывы о товаре Наушники Sennheiser IE 100 PRO Wireless CLEAR 509172




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Sennheiser
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный, красный
Микрофон
да
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Sennheiser — это сочетание передовых технологий и стильного дизайна, предназначенное для ценителей качественного звука и комфорта. Эти внутриканальные наушники выполнены в двух стильных цветах: элегантном черном и ярком красном, что позволяет выбрать вариант под своё настроение и образ. Sennheiser оснащены высококачественным микрофоном, который обеспечивает четкость звука во время разговоров, что делает их идеальными для использования как в повседневной жизни, так и в рабочих процессах. Беспроводное соединение наушников реализовано через технологию Bluetooth, что освобождает вас от путаницы в проводах и обеспечивает стабильное подключение на значительном расстоянии от устройства. Беспроводное подключение делает их отличным выбором для занятий спортом, поездок и просто прогулок. Эти наушники от Sennheiser не только гарантируют превосходное качество звука благодаря традициям бренда и его инновациям, но и предоставляют свободу движения и стильный внешний вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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