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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 588511
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Описание товара Наушники Sennheiser IE 100 PRO Wireless CLEAR 509172
Наушники Sennheiser — это сочетание передовых технологий и стильного дизайна, предназначенное для ценителей качественного звука и комфорта. Эти внутриканальные наушники выполнены в двух стильных цветах: элегантном черном и ярком красном, что позволяет выбрать вариант под своё настроение и образ.
Sennheiser оснащены высококачественным микрофоном, который обеспечивает четкость звука во время разговоров, что делает их идеальными для использования как в повседневной жизни, так и в рабочих процессах.
Беспроводное соединение наушников реализовано через технологию Bluetooth, что освобождает вас от путаницы в проводах и обеспечивает стабильное подключение на значительном расстоянии от устройства. Беспроводное подключение делает их отличным выбором для занятий спортом, поездок и просто прогулок.
Эти наушники от Sennheiser не только гарантируют превосходное качество звука благодаря традициям бренда и его инновациям, но и предоставляют свободу движения и стильный внешний вид.
Наушники Sennheiser — это сочетание передовых технологий и стильного дизайна, предназначенное для ценителей качественного звука и комфорта. Эти внутриканальные наушники выполнены в двух стильных цветах: элегантном черном и ярком красном, что позволяет выбрать вариант под своё настроение и образ.
Sennheiser оснащены высококачественным микрофоном, который обеспечивает четкость звука во время разговоров, что делает их идеальными для использования как в повседневной жизни, так и в рабочих процессах.
Беспроводное соединение наушников реализовано через технологию Bluetooth, что освобождает вас от путаницы в проводах и обеспечивает стабильное подключение на значительном расстоянии от устройства. Беспроводное подключение делает их отличным выбором для занятий спортом, поездок и просто прогулок.
Эти наушники от Sennheiser не только гарантируют превосходное качество звука благодаря традициям бренда и его инновациям, но и предоставляют свободу движения и стильный внешний вид.
Наушники Sennheiser IE 100 PRO Wireless CLEAR 509172 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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