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Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1231 30Вт оранжевый/прозрачный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1231 30Вт оранжевый/прозрачный

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Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1231 30Вт оранжевый/прозрачный - фото 1
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1231 30Вт оранжевый/прозрачный - фото 2
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1231 30Вт оранжевый/прозрачный - фото 3
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1231 30Вт оранжевый/прозрачный - фото 4
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1231 30Вт оранжевый/прозрачный - фото 5
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1231 30Вт оранжевый/прозрачный - фото 6
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1231 30Вт оранжевый/прозрачный - фото 7
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1231 30Вт оранжевый/прозрачный - фото 8
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1231 30Вт оранжевый/прозрачный - фото 9
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1231 30Вт оранжевый/прозрачный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1231 30Вт оранжевый/прозрачный - фото 1
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1231 30Вт оранжевый/прозрачный - фото 2
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1231 30Вт оранжевый/прозрачный - фото 3
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1231 30Вт оранжевый/прозрачный - фото 4
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1231 30Вт оранжевый/прозрачный - фото 5
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1231 30Вт оранжевый/прозрачный - фото 6
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1231 30Вт оранжевый/прозрачный - фото 7
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1231 30Вт оранжевый/прозрачный - фото 8
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1231 30Вт оранжевый/прозрачный - фото 9
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1231 30Вт оранжевый/прозрачный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 583589
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Соковыжималки
Размеры в упаковке, см
36х24х23
Вес, г.
858

Описание товара Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1231 30Вт оранжевый/прозрачный

Соковыжималка Starwind SJ 1231 – это отличный вариант кухонной утвари, который обязательно должен присутствовать у вас дома. Таким изделием актуально пользоваться тем людям, которые предпочитают вести здоровый образ жизни. Буквально за пару движений сок из цитрусовых будет готов. Мощность соковыжималки составляет порядка 30 Ватт, а объем предусмотренной прозрачной емкости равен одному литру. Изготавливается такая модель на основе прочного пластика, выполнена в привлекательном дизайне. Соотношение оранжевого и белого цветов сразу привлекает внимание пришедших к вам гостей.

Отзывы о товаре Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1231 30Вт оранжевый/прозрачный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Соковыжималки
Описание
Соковыжималка Starwind SJ 1231 – это отличный вариант кухонной утвари, который обязательно должен присутствовать у вас дома. Таким изделием актуально пользоваться тем людям, которые предпочитают вести здоровый образ жизни. Буквально за пару движений сок из цитрусовых будет готов. Мощность соковыжималки составляет порядка 30 Ватт, а объем предусмотренной прозрачной емкости равен одному литру. Изготавливается такая модель на основе прочного пластика, выполнена в привлекательном дизайне. Соотношение оранжевого и белого цветов сразу привлекает внимание пришедших к вам гостей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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