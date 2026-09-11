Наушники с микрофоном HyperX Cloud II черный/красный (4P5M0AA)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники с микрофоном HyperX Cloud II черный/красный (4P5M0AA)
Почувствуйте разницу HyperX в деталях, таких как наша фирменная пена с эффектом памяти, премиальная кожзаменитель, распределение веса и усилие зажима. Более комфортный опыт достигается за счет корректировки этих факторов. Это имеет огромное значение во время более длительных игровых сессий или при ношении гарнитуры в течение длительного периода времени. Слушайте насыщенные, эффектные звуки ваших игр с четкостью и точностью. Специально настроенные 53-мм излучатели позволяют полностью погрузиться в игровой мир или сосредоточиться на важных звуковых сигналах. Алюминиевая рама достаточно гибкая, чтобы ее можно было приспособить к разным размерам головы, и имеет прочную конструкцию, поэтому она готова к игре изо дня в день.
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