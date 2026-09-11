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Карапуз Вишенка Весна кукла 20 см пластмассовая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Карапуз Вишенка Весна кукла 20 см пластмассовая

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Карапуз Вишенка Весна кукла 20 см пластмассовая - фото 1
Карапуз Вишенка Весна кукла 20 см пластмассовая - фото 2
Карапуз Вишенка Весна кукла 20 см пластмассовая - фото 3
Карапуз Вишенка Весна кукла 20 см пластмассовая - фото 4
Карапуз Вишенка Весна кукла 20 см пластмассовая - фото 5
Карапуз Вишенка Весна кукла 20 см пластмассовая - фото 6
Карапуз Вишенка Весна кукла 20 см пластмассовая - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик/текстиль
  • Карапуз Вишенка Весна кукла 20 см пластмассовая - фото 1
  • Карапуз Вишенка Весна кукла 20 см пластмассовая - фото 2
  • Карапуз Вишенка Весна кукла 20 см пластмассовая - фото 3
  • Карапуз Вишенка Весна кукла 20 см пластмассовая - фото 4
  • Карапуз Вишенка Весна кукла 20 см пластмассовая - фото 5
  • Карапуз Вишенка Весна кукла 20 см пластмассовая - фото 6
  • Карапуз Вишенка Весна кукла 20 см пластмассовая - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 577782
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик/текстиль
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х13х8
Вес, г.
400

Описание товара Карапуз Вишенка Весна кукла 20 см пластмассовая

Игрушка бренда Весна Вишенка В3932 понравится любой девочке. Милый пупс понравится юныи любительницам игр с куклами. Он обрадает оптимальным размером для игр в дочки-матери. У него подвижные руки, ноги, голова. Волосы прорисованы. Одежда снимается. С такой куклой девочка сможет устроить массу интересных игр: пупса можно купать, катать в коляске, кормить, укладывать спать в кроватку, брать с собой на прогулку. Игры с куклами развивают тактильные ощущения, зрительное восприятие и мелкую моторику ребенка. Эта замечательная игрушка не оставит равнодушным ни одну девочку. Точная проработка деталей делает ее реалистичной. Игрушка выполнена из прочных и безопасных материалов, легка в уходе. Игрушка не только разнообразит игру, но и воспитает в ребенке ответственность и самостоятельность.

Отзывы о товаре Карапуз Вишенка Весна кукла 20 см пластмассовая




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Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик/текстиль
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка бренда Весна Вишенка В3932 понравится любой девочке. Милый пупс понравится юныи любительницам игр с куклами. Он обрадает оптимальным размером для игр в дочки-матери. У него подвижные руки, ноги, голова. Волосы прорисованы. Одежда снимается. С такой куклой девочка сможет устроить массу интересных игр: пупса можно купать, катать в коляске, кормить, укладывать спать в кроватку, брать с собой на прогулку. Игры с куклами развивают тактильные ощущения, зрительное восприятие и мелкую моторику ребенка. Эта замечательная игрушка не оставит равнодушным ни одну девочку. Точная проработка деталей делает ее реалистичной. Игрушка выполнена из прочных и безопасных материалов, легка в уходе. Игрушка не только разнообразит игру, но и воспитает в ребенке ответственность и самостоятельность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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