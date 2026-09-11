Карапуз Вишенка Весна кукла 20 см пластмассовая
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Карапуз Вишенка Весна кукла 20 см пластмассовая
Игрушка бренда Весна Вишенка В3932 понравится любой девочке. Милый пупс понравится юныи любительницам игр с куклами. Он обрадает оптимальным размером для игр в дочки-матери. У него подвижные руки, ноги, голова. Волосы прорисованы. Одежда снимается. С такой куклой девочка сможет устроить массу интересных игр: пупса можно купать, катать в коляске, кормить, укладывать спать в кроватку, брать с собой на прогулку. Игры с куклами развивают тактильные ощущения, зрительное восприятие и мелкую моторику ребенка. Эта замечательная игрушка не оставит равнодушным ни одну девочку. Точная проработка деталей делает ее реалистичной. Игрушка выполнена из прочных и безопасных материалов, легка в уходе. Игрушка не только разнообразит игру, но и воспитает в ребенке ответственность и самостоятельность.
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