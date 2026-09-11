Накопитель SSD Transcend MTS825 500Gb (TS500GMTS825S)
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
512
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 573714
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
512
Размеры в упаковке, см
9х8х4
Вес, г.
20
Описание товара Накопитель SSD Transcend MTS825 500Gb (TS500GMTS825S)
Твердотельный накопитель Transcend M.2 SSD 825S имеет малый форм-фактор и высококачественную флэш-память 3D NAND, что позволяет быстро модернизировать ваши ультрабуки и ноутбуки. В твердотельном накопителе реализовано множество технологий оптимизации микропрограммного обеспечения, таких как SLC-кэширование и механизм LDPC ECC, которые повышают надежность хранения данных и продлевают срок службы накопителя. Небольшая модернизация позволяет добиться значительных изменений.
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Твердотельный накопитель Transcend M.2 SSD 825S имеет малый форм-фактор и высококачественную флэш-память 3D NAND, что позволяет быстро модернизировать ваши ультрабуки и ноутбуки. В твердотельном накопителе реализовано множество технологий оптимизации микропрограммного обеспечения, таких как SLC-кэширование и механизм LDPC ECC, которые повышают надежность хранения данных и продлевают срок службы накопителя. Небольшая модернизация позволяет добиться значительных изменений.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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