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Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-215 BK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-215 BK

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Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 BK - фото 1
Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 BK - фото 2
Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 BK - фото 3
Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 BK - фото 4
Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 BK - фото 5
Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 BK - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 BK - фото 1
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 BK - фото 2
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 BK - фото 3
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 BK - фото 4
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 BK - фото 5
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 BK - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 569486
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Характеристики

Бренд
Continent
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
15,6
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х2
Вес, г.
700

Описание товара Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-215 BK

Этот аксессуар подходит для всех ноутбуков с диагональю экрана 15.6 дюймов. Что касается защитных функций, то в данной модели предусмотрена амортизирующая подкладка. Еще одно достоинство модели заключается в наличии дополнительных отделений.

Отзывы о товаре Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-215 BK




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Характеристики
Бренд
Continent
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
15,6
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Этот аксессуар подходит для всех ноутбуков с диагональю экрана 15.6 дюймов. Что касается защитных функций, то в данной модели предусмотрена амортизирующая подкладка. Еще одно достоинство модели заключается в наличии дополнительных отделений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-215 BK - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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