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SSD Накопитель SSD Digma 512Gb (DGSR2512GP13T) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Digma 512Gb (DGSR2512GP13T)

21 Отзывы
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Накопитель SSD Digma 512Gb (DGSR2512GP13T) - фото 2
Накопитель SSD Digma 512Gb (DGSR2512GP13T) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
400
Максимальный ресурс записи (TBW)
250
  • Накопитель SSD Digma 512Gb (DGSR2512GP13T) - фото 1
  • Накопитель SSD Digma 512Gb (DGSR2512GP13T) - фото 2
  • Накопитель SSD Digma 512Gb (DGSR2512GP13T) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 569052
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
400
Максимальный ресурс записи (TBW)
250
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
68

Описание товара Накопитель SSD Digma 512Gb (DGSR2512GP13T)

2.5" SATA накопитель Digma Run P1 подходит для работы в качестве основного диска с установленной ОС или дополнительного накопителя для хранения данных. Производительности устройства хватает для модернизации старого или офисного компьютера. Объема 512 ГБ достаточно для операционной системы с драйверами и софтом, хранения мультимедийных файлов. Контроллер Phison PS3111-S11T ускоряет загрузку данных и запуск установленных на накопитель программ. Digma Run P1 оснащен многослойной структурой памяти 3D NAND. Поэтому SSD сохраняет оптимальную скорость чтения и записи после израсходования SLC-кэша и заполнения накопителя данными.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Digma 512Gb (DGSR2512GP13T)

Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Владислав Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел целый, работает, скорость отличная
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
работают 4 месяца. пока замечаний по работе нет. характеристики соответствуют заявленным.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Андрей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Работает за свою цену хорошо. Всем советую
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Люсьена Б.

Достоинства:


Комментарий:
товар подошел,ноут работает
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ssd, нравятся комплектующие от digma, хорошее качество.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Привезли быстро, работает. Диск как диск.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Айдар Г.

Достоинства:


Комментарий:
в целом норм,перекатили на 11 винду и игры держит
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
полет нормальный. винда встала без проблем. покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Все замечательно встал идеально
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
2 месяца работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Артём Б.

Достоинства:


Комментарий:
работает,нужно активировать раздел иначе не видит
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, даже мой старый ноутбук с этим диском летает по сравнению с HDD
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Владислав Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Не в первый раз заказываю именно такие SSD, пока везде работают в качестве системного диска. Самому старшему 2 года.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Денис Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший бодрый середнячок из сата ссд, меня всё устраивает
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Доволен ssd. Установил в ноутбук Sony Z31
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Черный Жопер

Достоинства:


Комментарий:
пришёл быстро, конечно я им ещё не пользовался, ну думаю дигма не подведёт
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Руслан К.

Достоинства:


Комментарий:
новый, работает на ПК под систему и проги
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Борис М.

Достоинства:


Комментарий:
Если нужен недорогой диск, то отличное решение. Брал второй раз.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Павел Р.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает на моем ноуте, я доволен, спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
диск без раздела, изначально не отображается, требуется работа с дисковой утилитой
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Олег У.

Достоинства:


Комментарий:
Новое с гарантией. Это огромный плюс пока полет нормальный



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
400
Максимальный ресурс записи (TBW)
250
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
2.5" SATA накопитель Digma Run P1 подходит для работы в качестве основного диска с установленной ОС или дополнительного накопителя для хранения данных. Производительности устройства хватает для модернизации старого или офисного компьютера. Объема 512 ГБ достаточно для операционной системы с драйверами и софтом, хранения мультимедийных файлов. Контроллер Phison PS3111-S11T ускоряет загрузку данных и запуск установленных на накопитель программ. Digma Run P1 оснащен многослойной структурой памяти 3D NAND. Поэтому SSD сохраняет оптимальную скорость чтения и записи после израсходования SLC-кэша и заполнения накопителя данными.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Владислав Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел целый, работает, скорость отличная
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
работают 4 месяца. пока замечаний по работе нет. характеристики соответствуют заявленным.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Андрей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Работает за свою цену хорошо. Всем советую
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Люсьена Б.

Достоинства:


Комментарий:
товар подошел,ноут работает
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ssd, нравятся комплектующие от digma, хорошее качество.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Привезли быстро, работает. Диск как диск.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Айдар Г.

Достоинства:


Комментарий:
в целом норм,перекатили на 11 винду и игры держит
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
полет нормальный. винда встала без проблем. покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Все замечательно встал идеально
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
2 месяца работает без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Артём Б.

Достоинства:


Комментарий:
работает,нужно активировать раздел иначе не видит
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, даже мой старый ноутбук с этим диском летает по сравнению с HDD
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Владислав Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Не в первый раз заказываю именно такие SSD, пока везде работают в качестве системного диска. Самому старшему 2 года.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Денис Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший бодрый середнячок из сата ссд, меня всё устраивает
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Доволен ssd. Установил в ноутбук Sony Z31
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Черный Жопер

Достоинства:


Комментарий:
пришёл быстро, конечно я им ещё не пользовался, ну думаю дигма не подведёт
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Руслан К.

Достоинства:


Комментарий:
новый, работает на ПК под систему и проги
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Борис М.

Достоинства:


Комментарий:
Если нужен недорогой диск, то отличное решение. Брал второй раз.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Павел Р.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает на моем ноуте, я доволен, спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
диск без раздела, изначально не отображается, требуется работа с дисковой утилитой
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Олег У.

Достоинства:


Комментарий:
Новое с гарантией. Это огромный плюс пока полет нормальный


Накопитель SSD Digma 512Gb (DGSR2512GP13T) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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