Накопитель SSD Digma 512Gb (DGSR2512GP13T)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Digma 512Gb (DGSR2512GP13T)
2.5" SATA накопитель Digma Run P1 подходит для работы в качестве основного диска с установленной ОС или дополнительного накопителя для хранения данных. Производительности устройства хватает для модернизации старого или офисного компьютера. Объема 512 ГБ достаточно для операционной системы с драйверами и софтом, хранения мультимедийных файлов. Контроллер Phison PS3111-S11T ускоряет загрузку данных и запуск установленных на накопитель программ. Digma Run P1 оснащен многослойной структурой памяти 3D NAND. Поэтому SSD сохраняет оптимальную скорость чтения и записи после израсходования SLC-кэша и заполнения накопителя данными.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, Форм-фактор, M.2 2280
Достоинства:
Комментарий:
Пришел целый, работает, скорость отличная
Достоинства:
Комментарий:
работают 4 месяца. пока замечаний по работе нет. характеристики соответствуют заявленным.
Достоинства:
Комментарий:
Работает за свою цену хорошо. Всем советую
Достоинства:
Комментарий:
товар подошел,ноут работает
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ssd, нравятся комплектующие от digma, хорошее качество.
Достоинства:
Комментарий:
Привезли быстро, работает. Диск как диск.
Достоинства:
Комментарий:
в целом норм,перекатили на 11 винду и игры держит
Достоинства:
Комментарий:
полет нормальный. винда встала без проблем. покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Все замечательно встал идеально
Достоинства:
Комментарий:
2 месяца работает без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
работает,нужно активировать раздел иначе не видит
Достоинства:
Комментарий:
Работает, даже мой старый ноутбук с этим диском летает по сравнению с HDD
Достоинства:
Комментарий:
Не в первый раз заказываю именно такие SSD, пока везде работают в качестве системного диска. Самому старшему 2 года.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший бодрый середнячок из сата ссд, меня всё устраивает
Достоинства:
Комментарий:
Доволен ssd. Установил в ноутбук Sony Z31
Достоинства:
Комментарий:
пришёл быстро, конечно я им ещё не пользовался, ну думаю дигма не подведёт
Достоинства:
Комментарий:
новый, работает на ПК под систему и проги
Достоинства:
Комментарий:
Если нужен недорогой диск, то отличное решение. Брал второй раз.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает на моем ноуте, я доволен, спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
диск без раздела, изначально не отображается, требуется работа с дисковой утилитой
Достоинства:
Комментарий:
Новое с гарантией. Это огромный плюс пока полет нормальный
Отзывы о товаре Накопитель SSD Digma 512Gb (DGSR2512GP13T)
Достоинства:
Комментарий:
Пришел целый, работает, скорость отличная
Достоинства:
Комментарий:
работают 4 месяца. пока замечаний по работе нет. характеристики соответствуют заявленным.
Достоинства:
Комментарий:
Работает за свою цену хорошо. Всем советую
Достоинства:
Комментарий:
товар подошел,ноут работает
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ssd, нравятся комплектующие от digma, хорошее качество.
Достоинства:
Комментарий:
Привезли быстро, работает. Диск как диск.
Достоинства:
Комментарий:
в целом норм,перекатили на 11 винду и игры держит
Достоинства:
Комментарий:
полет нормальный. винда встала без проблем. покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Все замечательно встал идеально
Достоинства:
Комментарий:
2 месяца работает без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
работает,нужно активировать раздел иначе не видит
Достоинства:
Комментарий:
Работает, даже мой старый ноутбук с этим диском летает по сравнению с HDD
Достоинства:
Комментарий:
Не в первый раз заказываю именно такие SSD, пока везде работают в качестве системного диска. Самому старшему 2 года.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший бодрый середнячок из сата ссд, меня всё устраивает
Достоинства:
Комментарий:
Доволен ssd. Установил в ноутбук Sony Z31
Достоинства:
Комментарий:
пришёл быстро, конечно я им ещё не пользовался, ну думаю дигма не подведёт
Достоинства:
Комментарий:
новый, работает на ПК под систему и проги
Достоинства:
Комментарий:
Если нужен недорогой диск, то отличное решение. Брал второй раз.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает на моем ноуте, я доволен, спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
диск без раздела, изначально не отображается, требуется работа с дисковой утилитой
Достоинства:
Комментарий:
Новое с гарантией. Это огромный плюс пока полет нормальный