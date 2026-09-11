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SSD Накопитель SSD AMD 256Gb (R5M256G8) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD AMD 256Gb (R5M256G8)

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Накопитель SSD AMD 256Gb (R5M256G8) - фото 1
Накопитель SSD AMD 256Gb (R5M256G8) - фото 2
Накопитель SSD AMD 256Gb (R5M256G8) - фото 3
Накопитель SSD AMD 256Gb (R5M256G8) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
256
  • Накопитель SSD AMD 256Gb (R5M256G8) - фото 1
  • Накопитель SSD AMD 256Gb (R5M256G8) - фото 2
  • Накопитель SSD AMD 256Gb (R5M256G8) - фото 3
  • Накопитель SSD AMD 256Gb (R5M256G8) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 569000
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
256
Размеры в упаковке, см
11х10х1
Вес, кг.
5.6

Описание товара Накопитель SSD AMD 256Gb (R5M256G8)

SSD M.2 накопитель AMD Radeon R5 Series [R5M256G8] емкостью 256 ГБ является производительным и надежным запоминающим устройством, выполненным в виде чипа. Применение контроллера Silicon Motion, флэш-памяти стандарта 3D NAND и технологий оптимизации обеспечивает стабильно высокую производительность запоминающего устройства на протяжении всего ресурса эксплуатации. Скорость последовательного чтения 550 Мбайт/сек способствует повышению запуска операционной системы и приложений. Подключение AMD Radeon R5 Series осуществляется посредством интерфейса SATA III с пропускной способностью 6 Гбит/с. Заявленное производителем время наработки на отказ составляет 1.5 млн часов.

Отзывы о товаре Накопитель SSD AMD 256Gb (R5M256G8)




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
256
Описание
SSD M.2 накопитель AMD Radeon R5 Series [R5M256G8] емкостью 256 ГБ является производительным и надежным запоминающим устройством, выполненным в виде чипа. Применение контроллера Silicon Motion, флэш-памяти стандарта 3D NAND и технологий оптимизации обеспечивает стабильно высокую производительность запоминающего устройства на протяжении всего ресурса эксплуатации. Скорость последовательного чтения 550 Мбайт/сек способствует повышению запуска операционной системы и приложений. Подключение AMD Radeon R5 Series осуществляется посредством интерфейса SATA III с пропускной способностью 6 Гбит/с. Заявленное производителем время наработки на отказ составляет 1.5 млн часов.
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Отзывы


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