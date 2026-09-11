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Трубный ключ 1 1/2" NORGAU 074225015 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Трубный ключ 1 1/2" NORGAU 074225015

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
Ключ
Материал рукояти
металл
Ширина губок
45
Тип зажима
винтовой
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  • Трубный ключ 1 1/2&quot; NORGAU 074225015 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 566269
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Характеристики

Бренд
Norgau
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
Ключ
Комплектация
Трубный ключ
Материал основания
алюминий
Материал рукояти
металл
Поворотное основание
Да
Ширина губок
45
Тип зажима
винтовой
Длина, мм
425
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х5х2
Вес, кг.
1.39

Описание товара Трубный ключ 1 1/2" NORGAU 074225015

Трубный ключ 1 1/2" NORGAU 074225015 предназначен для фиксации труб, а также для отворачивания и заворачивания трубных соединений. Настройка ширины захвата производится непосредственно на детали с помощью регулировочной гайки. Инструмент выполнен из устойчивой к коррозии и деформации хромованадиевой стали, что обеспечивает длительный срок службы.



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Отзывы о товаре Трубный ключ 1 1/2" NORGAU 074225015




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Характеристики
Бренд
Norgau
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
Ключ
Комплектация
Трубный ключ
Материал основания
алюминий
Материал рукояти
металл
Поворотное основание
Да
Ширина губок
45
Тип зажима
винтовой
Длина, мм
425
Страна производитель
Китай
Описание
Трубный ключ 1 1/2" NORGAU 074225015 предназначен для фиксации труб, а также для отворачивания и заворачивания трубных соединений. Настройка ширины захвата производится непосредственно на детали с помощью регулировочной гайки. Инструмент выполнен из устойчивой к коррозии и деформации хромованадиевой стали, что обеспечивает длительный срок службы.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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