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Клещи переставные Кобра Knipex KN-8701125 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клещи переставные Кобра Knipex KN-8701125

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Клещи переставные Кобра Knipex KN-8701125 - фото 1
Клещи переставные Кобра Knipex KN-8701125 - фото 2
Клещи переставные Кобра Knipex KN-8701125 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
Набор инструментов
Ширина губок
0
Расход губок
0
Способ крепления
винты/болты
  • Клещи переставные Кобра Knipex KN-8701125 - фото 1
  • Клещи переставные Кобра Knipex KN-8701125 - фото 2
  • Клещи переставные Кобра Knipex KN-8701125 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 566266
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Характеристики

Бренд
Кnipex
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
Набор инструментов
Наковальня
Нет
Материал основания
сталь
Поворотное основание
Нет
Ширина губок
0
Расход губок
0
Способ крепления
винты/болты
Обрезиненная ручка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х4х2
Вес, г.
80

Описание товара Клещи переставные Кобра Knipex KN-8701125

Предназначены для работы с деталями круглого профиля. Они используются для работ как на досуге, по хозяйству, так и для точной механики. Компактность и малый вес инструмента упрощают хранение и транспортировку. Клещи легко регулируются нажатием кнопки. Они имеют 13 позиций установки. Коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум направляющим. Надежная фиксация осевого винта шарнира: отсутствует возможность случайной перестановки. Захватные губки со специально закаленными зубцами, твердость зубцов 61 HRC. Самофиксация на трубах и гайках. Нет скольжения по детали. Настройка раствора непосредственно на детали нажатием кнопки.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Клещи переставные Кобра Knipex KN-8701125




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Кnipex
Тип товара
Набор инструментов
Тип инструмента
Набор инструментов
Наковальня
Нет
Материал основания
сталь
Поворотное основание
Нет
Ширина губок
0
Расход губок
0
Способ крепления
винты/болты
Обрезиненная ручка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Предназначены для работы с деталями круглого профиля. Они используются для работ как на досуге, по хозяйству, так и для точной механики. Компактность и малый вес инструмента упрощают хранение и транспортировку. Клещи легко регулируются нажатием кнопки. Они имеют 13 позиций установки. Коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум направляющим. Надежная фиксация осевого винта шарнира: отсутствует возможность случайной перестановки. Захватные губки со специально закаленными зубцами, твердость зубцов 61 HRC. Самофиксация на трубах и гайках. Нет скольжения по детали. Настройка раствора непосредственно на детали нажатием кнопки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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