Клещи переставные Кобра Knipex KN-8701125
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Характеристики
Описание товара Клещи переставные Кобра Knipex KN-8701125
Предназначены для работы с деталями круглого профиля. Они используются для работ как на досуге, по хозяйству, так и для точной механики. Компактность и малый вес инструмента упрощают хранение и транспортировку. Клещи легко регулируются нажатием кнопки. Они имеют 13 позиций установки. Коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум направляющим. Надежная фиксация осевого винта шарнира: отсутствует возможность случайной перестановки. Захватные губки со специально закаленными зубцами, твердость зубцов 61 HRC. Самофиксация на трубах и гайках. Нет скольжения по детали. Настройка раствора непосредственно на детали нажатием кнопки.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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