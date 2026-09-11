Жесткий диск HDD WD Purple 6TB (WD63PURZ)
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Характеристики
Тип товара
Жесткие диски
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%18 850 руб. 20 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 559885
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
27х22х10
Вес, г.
800
Описание товара Жесткий диск HDD WD Purple 6TB (WD63PURZ)
Жесткий диск WD Purple Surveillance [WD63PURZ] способен выдерживать интенсивную круглосуточную нагрузку в системах безопасности и видеонаблюдения. Аналитическая система с технологией глубокого обучения предусматривает совместимость с сетевыми видеорегистраторами, в которых реализована технология искусственного интеллекта. Благодаря емкости 6 ТБ накопитель обеспечивает надежное хранение весьма большого количества видеоматериала. Среди прочих особенностей WD Purple Surveillance отмечаются оптимизация под RAID-массивы и востребованный интерфейс SATA III.
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Жесткий диск WD Purple Surveillance [WD63PURZ] способен выдерживать интенсивную круглосуточную нагрузку в системах безопасности и видеонаблюдения. Аналитическая система с технологией глубокого обучения предусматривает совместимость с сетевыми видеорегистраторами, в которых реализована технология искусственного интеллекта. Благодаря емкости 6 ТБ накопитель обеспечивает надежное хранение весьма большого количества видеоматериала. Среди прочих особенностей WD Purple Surveillance отмечаются оптимизация под RAID-массивы и востребованный интерфейс SATA III.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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