Батарея для ИБП Delta HR 6-4.5
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
6 В
Емкость, Ач
4.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 558772
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10.7
Производство
Китай
Ширина, см
7
Напряжение
6 В
Емкость, Ач
4.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.07х0.7х0.47
Вес, г.
840
Описание товара Батарея для ИБП Delta HR 6-4.5
Батарея аккумуляторная Delta HR 6-4.5 используется в медицинском оборудовании, системах отопления, солнечной и ветроэнергетики, источниках бесперебойного питания и резервного энергоснабжения. Батарея изготовлена по технологии AGM. Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую прочность решетки. Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, который не горит. Батарея необслуживаемая, не требует долива воды.
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Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10.7
Производство
Китай
Ширина, см
7
Напряжение
6 В
Емкость, Ач
4.5
Страна производитель
Китай
Батарея аккумуляторная Delta HR 6-4.5 используется в медицинском оборудовании, системах отопления, солнечной и ветроэнергетики, источниках бесперебойного питания и резервного энергоснабжения. Батарея изготовлена по технологии AGM. Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую прочность решетки. Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, который не горит. Батарея необслуживаемая, не требует долива воды.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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