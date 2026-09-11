Top.Mail.Ru
Батарея для ИБП Delta HR 6-4.5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Батарея для ИБП Delta HR 6-4.5

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Батарея для ИБП Delta HR 6-4.5 - фото 1
Батарея для ИБП Delta HR 6-4.5 - фото 2
Батарея для ИБП Delta HR 6-4.5 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
6 В
Емкость, Ач
4.5
  • Батарея для ИБП Delta HR 6-4.5 - фото 1
  • Батарея для ИБП Delta HR 6-4.5 - фото 2
  • Батарея для ИБП Delta HR 6-4.5 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 558772
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10.7
Производство
Китай
Ширина, см
7
Напряжение
6 В
Емкость, Ач
4.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.07х0.7х0.47
Вес, г.
840

Описание товара Батарея для ИБП Delta HR 6-4.5

Батарея аккумуляторная Delta HR 6-4.5 используется в медицинском оборудовании, системах отопления, солнечной и ветроэнергетики, источниках бесперебойного питания и резервного энергоснабжения. Батарея изготовлена по технологии AGM. Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую прочность решетки. Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, который не горит. Батарея необслуживаемая, не требует долива воды.

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta HR 6-4.5




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
10.7
Производство
Китай
Ширина, см
7
Напряжение
6 В
Емкость, Ач
4.5
Страна производитель
Китай
Описание
Батарея аккумуляторная Delta HR 6-4.5 используется в медицинском оборудовании, системах отопления, солнечной и ветроэнергетики, источниках бесперебойного питания и резервного энергоснабжения. Батарея изготовлена по технологии AGM. Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают низкий саморазряд, высокую прочность решетки. Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, который не горит. Батарея необслуживаемая, не требует долива воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарея для ИБП Delta HR 6-4.5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...