Батарея для ИБП Exegate DT 1209 (EX297518RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
9
Клеммы
F1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 726685
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Напряжение
12 В
Емкость, А*ч
9
Клеммы
F1
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
5
Описание товара Батарея для ИБП Exegate DT 1209 (EX297518RUS)
Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы ExeGate серии DT изготовлены по технологии AGM. Обладают низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Оптимизированы для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим). Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение. Система внутренней рекомбинации газа, не требует долива воды. Эксплуатация допустима в любом положении, кроме перевернутого верх дном. Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 210 руб.303 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta DTM-607
-
В наличииЦена 1 340 руб.335 руб. в СплитБатарея для ИБП Ippon IP12-5 12В 5Ач (669055)
-
В наличииЦена 1 360 руб.340 руб. в СплитБатарея для ИБП ExeGate GP12075/EXG1275 (EP234538RUS)
-
В наличииЦена 1 370 руб.343 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta DT 1207 12В 7Ач
-
В наличииЦена 1 420 руб.355 руб. в СплитБатарея для ИБП Sven SV1270 (SV-0222007)
-
В наличииЦена 1 420 руб.355 руб. в СплитБатарея для ИБП Exegate HR 12-7.5 (EX285638RUS)
-
В наличииЦена 1 440 руб.360 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta DTM 1205 12В 5Ач
-
В наличииЦена 1 450 руб.363 руб. в СплитБатарея для ИБП Sven SV1272 (SV-012335)
-
В наличииЦена 1 490 руб.373 руб. в СплитБатарея для ИБП Exegate EX285658 12В 7.2Ач
-
В наличииЦена 1 600 руб.400 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta HR 6-9
-
В наличииЦена 1 720 руб.430 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta DTM 1207
-
В наличииЦена 1 740 руб.435 руб. в СплитБатарея для ИБП Delta HR 12-21W
Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы ExeGate серии DT изготовлены по технологии AGM. Обладают низким внутренним сопротивлением и саморазрядом. Оптимизированы для работы в режиме постоянного подзаряда (буферный режим). Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение. Система внутренней рекомбинации газа, не требует долива воды. Эксплуатация допустима в любом положении, кроме перевернутого верх дном. Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Батарея для ИБП Exegate DT 1209 (EX297518RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Батарея для ИБП Exegate DT 1209 (EX297518RUS)