Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-470 синий
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-470 синий
Выберите оптимальную высоту кресла с помощью рычага, расположенного под сиденьем. Мультиблок со смещенной осью качания с фиксацией в четырех положениях. Позволяет использовать качание при минимальном отрыве ног от пола. Угол наклона спинки регулируется в диапазоне, безопасном от опрокидывания. Тактильно комфортные, долговечные, гипоаллергенные материалы обивки, обеспечивают оптимальный теплообмен и абсолютный комфорт в течение всего срока службы. В основе конструкции кресел каркас из высокопрочной трубы защищенный от коррозии и надежные усиленные механизмы-реклайнеры. Две дополнительные подушки для поясницы и головы, обеспечивают идеальную поддержку верхнего и нижнего отделов позвоночника, защищая от переутомления. Регулируются по высоте, накладки поворачиваются в горизонтальной плоскости (влево-вправо, вперед-назад). Наполнитель из эластичного пенополиуретана обладает износоустойчивостью, долговечностью и воздухопроницаемостью. Изготовлена из высокопрочной стали с яркими пластиковыми накладками, что позволяет выдерживать высокие и продолжительные нагрузки.
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