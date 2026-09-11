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Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-330 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-330 белый

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Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-330 белый - фото 1
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-330 белый - фото 2
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-330 белый - фото 3
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-330 белый - фото 4
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-330 белый - фото 5
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-330 белый - фото 6
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-330 белый - фото 7
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-330 белый - фото 8
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-330 белый - фото 9
Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-330 белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла игровые
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-330 белый - фото 1
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-330 белый - фото 2
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-330 белый - фото 3
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-330 белый - фото 4
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-330 белый - фото 5
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-330 белый - фото 6
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-330 белый - фото 7
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-330 белый - фото 8
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-330 белый - фото 9
  • Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-330 белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557755
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Кресла игровые
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
21.2

Описание товара Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-330 белый

Выберите оптимальную высоту кресла с помощью рычага, расположенного под сиденьем. Кресло можно зафиксировать в вертикальном положении или использовать функцию качания (вперед-назад). Тактильно комфортные, долговечные, гипоаллергенные материалы обивки, обеспечивают оптимальный теплообмен и абсолютный комфорт в течение всего срока службы. Подлокотники отлиты из прочного текстурированного пластика, фиксируются винтовыми креплениями на торцевых сторонах сиденья и спинки, не сужая посадочное место. Вентиляционные отверстия отводят тепло от спины геймера во время продолжительных игровых сессий. Изготавливается из высокопрочного стеклонаполненного полиамида, что делает кресло легче и позволяет выдерживать высокие продолжительные нагрузки.

Отзывы о товаре Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-330 белый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Кресла игровые
Страна производитель
Китай
Описание
Выберите оптимальную высоту кресла с помощью рычага, расположенного под сиденьем. Кресло можно зафиксировать в вертикальном положении или использовать функцию качания (вперед-назад). Тактильно комфортные, долговечные, гипоаллергенные материалы обивки, обеспечивают оптимальный теплообмен и абсолютный комфорт в течение всего срока службы. Подлокотники отлиты из прочного текстурированного пластика, фиксируются винтовыми креплениями на торцевых сторонах сиденья и спинки, не сужая посадочное место. Вентиляционные отверстия отводят тепло от спины геймера во время продолжительных игровых сессий. Изготавливается из высокопрочного стеклонаполненного полиамида, что делает кресло легче и позволяет выдерживать высокие продолжительные нагрузки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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