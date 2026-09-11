Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-330 белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-330 белый
Выберите оптимальную высоту кресла с помощью рычага, расположенного под сиденьем. Кресло можно зафиксировать в вертикальном положении или использовать функцию качания (вперед-назад). Тактильно комфортные, долговечные, гипоаллергенные материалы обивки, обеспечивают оптимальный теплообмен и абсолютный комфорт в течение всего срока службы. Подлокотники отлиты из прочного текстурированного пластика, фиксируются винтовыми креплениями на торцевых сторонах сиденья и спинки, не сужая посадочное место. Вентиляционные отверстия отводят тепло от спины геймера во время продолжительных игровых сессий. Изготавливается из высокопрочного стеклонаполненного полиамида, что делает кресло легче и позволяет выдерживать высокие продолжительные нагрузки.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличии БесплатноЦена 21 980 руб.5495 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BL) black/blue
-
В наличии БесплатноЦена 21 980 руб.5495 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BL) black/blue
-
В наличии БесплатноЦена 21 980 руб.5495 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BR) black/red
-
В наличии БесплатноЦена 21 980 руб.5495 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing Prime (AK-K7018-BO) black/orange
-
В наличииЦена 21 980 руб.5495 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BB) black
-
В наличии БесплатноЦена 21 980 руб.5495 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing K7012 (AK-7012-BG) black/green
-
В наличии БесплатноЦена 21 980 руб.5495 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing PRIME (AK-K7018-BR) black/red
-
В наличииЦена 25 610 руб.6403 руб. в СплитКомпьютерное кресло AKRacing Arctica (ARCTICA-WHITE) white/black
-
В наличииЦена 26 390 руб.6598 руб. в СплитКресло Бюрократ T-9927WALNUT-AV черный кожа полозья дерево
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Отзывы о товаре Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-330 белый