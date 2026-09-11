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Электрогенератор бензиновый Champion GG951DC купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрогенератор бензиновый Champion GG951DC

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Электрогенератор бензиновый Champion GG951DC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрогенератор бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55459
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Электрогенератор бензиновый
Размеры в упаковке, см
60х55х52
Вес, кг.
15.9

Описание товара Электрогенератор бензиновый Champion GG951DC

бензиновый генератор, однофазный (220 вольт), мощность 650 Вт, максимальная 720 Вт, выход 12 В, запуск ручной, вес 19 кг



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Отзывы о товаре Электрогенератор бензиновый Champion GG951DC




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Электрогенератор бензиновый
Описание
бензиновый генератор, однофазный (220 вольт), мощность 650 Вт, максимальная 720 Вт, выход 12 В, запуск ручной, вес 19 кг


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
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