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Генератор бензиновый Kronwerk 94521, LK-2800R, 2,8 кВт, 230В, ручной стартер купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Генератор бензиновый Kronwerk 94521, LK-2800R, 2,8 кВт, 230В, ручной стартер

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Генератор бензиновый Kronwerk 94521, LK-2800R, 2,8 кВт, 230В, ручной стартер - фото 1
Генератор бензиновый Kronwerk 94521, LK-2800R, 2,8 кВт, 230В, ручной стартер - фото 2
Генератор бензиновый Kronwerk 94521, LK-2800R, 2,8 кВт, 230В, ручной стартер - фото 3
Генератор бензиновый Kronwerk 94521, LK-2800R, 2,8 кВт, 230В, ручной стартер - фото 4
Генератор бензиновый Kronwerk 94521, LK-2800R, 2,8 кВт, 230В, ручной стартер - фото 5
Генератор бензиновый Kronwerk 94521, LK-2800R, 2,8 кВт, 230В, ручной стартер - фото 6
Генератор бензиновый Kronwerk 94521, LK-2800R, 2,8 кВт, 230В, ручной стартер - фото 7
Генератор бензиновый Kronwerk 94521, LK-2800R, 2,8 кВт, 230В, ручной стартер - фото 8
Генератор бензиновый Kronwerk 94521, LK-2800R, 2,8 кВт, 230В, ручной стартер - фото 9
Генератор бензиновый Kronwerk 94521, LK-2800R, 2,8 кВт, 230В, ручной стартер - фото 10
Генератор бензиновый Kronwerk 94521, LK-2800R, 2,8 кВт, 230В, ручной стартер - фото 11
Генератор бензиновый Kronwerk 94521, LK-2800R, 2,8 кВт, 230В, ручной стартер - фото 12
Генератор бензиновый Kronwerk 94521, LK-2800R, 2,8 кВт, 230В, ручной стартер - фото 13
Генератор бензиновый Kronwerk 94521, LK-2800R, 2,8 кВт, 230В, ручной стартер - фото 14
Генератор бензиновый Kronwerk 94521, LK-2800R, 2,8 кВт, 230В, ручной стартер - фото 15
Генератор бензиновый Kronwerk 94521, LK-2800R, 2,8 кВт, 230В, ручной стартер - фото 16
Генератор бензиновый Kronwerk 94521, LK-2800R, 2,8 кВт, 230В, ручной стартер - фото 17
Генератор бензиновый Kronwerk 94521, LK-2800R, 2,8 кВт, 230В, ручной стартер - фото 18
Генератор бензиновый Kronwerk 94521, LK-2800R, 2,8 кВт, 230В, ручной стартер - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бензиновый
Электростартер
нет
Объём двигателя, см3
208
Объём топливного бака, л
15
Максимальная мощность, кВт
2.8
Уровень шума
65
  • Генератор бензиновый Kronwerk 94521, LK-2800R, 2,8 кВт, 230В, ручной стартер - фото 1
  • Генератор бензиновый Kronwerk 94521, LK-2800R, 2,8 кВт, 230В, ручной стартер - фото 2
  • Генератор бензиновый Kronwerk 94521, LK-2800R, 2,8 кВт, 230В, ручной стартер - фото 3
  • Генератор бензиновый Kronwerk 94521, LK-2800R, 2,8 кВт, 230В, ручной стартер - фото 4
  • Генератор бензиновый Kronwerk 94521, LK-2800R, 2,8 кВт, 230В, ручной стартер - фото 5
  • Генератор бензиновый Kronwerk 94521, LK-2800R, 2,8 кВт, 230В, ручной стартер - фото 6
  • Генератор бензиновый Kronwerk 94521, LK-2800R, 2,8 кВт, 230В, ручной стартер - фото 7
  • Генератор бензиновый Kronwerk 94521, LK-2800R, 2,8 кВт, 230В, ручной стартер - фото 8
  • Генератор бензиновый Kronwerk 94521, LK-2800R, 2,8 кВт, 230В, ручной стартер - фото 9
  • Генератор бензиновый Kronwerk 94521, LK-2800R, 2,8 кВт, 230В, ручной стартер - фото 10
  • Генератор бензиновый Kronwerk 94521, LK-2800R, 2,8 кВт, 230В, ручной стартер - фото 11
  • Генератор бензиновый Kronwerk 94521, LK-2800R, 2,8 кВт, 230В, ручной стартер - фото 12
  • Генератор бензиновый Kronwerk 94521, LK-2800R, 2,8 кВт, 230В, ручной стартер - фото 13
  • Генератор бензиновый Kronwerk 94521, LK-2800R, 2,8 кВт, 230В, ручной стартер - фото 14
  • Генератор бензиновый Kronwerk 94521, LK-2800R, 2,8 кВт, 230В, ручной стартер - фото 15
  • Генератор бензиновый Kronwerk 94521, LK-2800R, 2,8 кВт, 230В, ручной стартер - фото 16
  • Генератор бензиновый Kronwerk 94521, LK-2800R, 2,8 кВт, 230В, ручной стартер - фото 17
  • Генератор бензиновый Kronwerk 94521, LK-2800R, 2,8 кВт, 230В, ручной стартер - фото 18
  • Генератор бензиновый Kronwerk 94521, LK-2800R, 2,8 кВт, 230В, ручной стартер - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747832
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Характеристики

Бренд
Kronwerk
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Электростартер
нет
Объём двигателя, см3
208
Объём топливного бака, л
15
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
2.8
Объём масляного бака, л
0.6
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
65
Эл. выходы 380/220/12
0/2/1 шт
Звукоизоляционный кожух
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х45х45
Вес, кг.
35.8

Описание товара Генератор бензиновый Kronwerk 94521, LK-2800R, 2,8 кВт, 230В, ручной стартер

Бензиновый генератор Kronwerk LK-2800R 94521 максимальной мощностью 2,8 кВт, с ручным стартером, поддерживает напряжение 230 В и позволяет организовать автономную систему электроснабжения. Обеспечивает работоспособность электроинструмента, бытовой техники, осветительных приборов в условиях отсутствия подключения к электросети. Суммарная мощность потребителей не должна превышать 2,5 кВт. Предусмотрен выход постоянного тока 12 В для зарядки автомобильных аккумуляторов.

Мощный и экономичный двигатель объемом 208 см3 обеспечивает стабильную и эффективную работу при низком потреблении топлива. Генератор незаменим на дачном участке, в гараже, пригодится во время проведения мероприятий на открытом воздухе.

Преимущества

  • Защита от перегрузки и короткого замыкания — генератор рассчитан на длительную работу без поломок.
  • Автоматическая стабилизация напряжения — благодаря блоку AVR к генератору можно подключать чувствительные электроприборы.
  • Качественная фильтрация — воздушный и топливный фильтры препятствуют попаданию посторонних частиц в цилиндр двигателя и бак.
  • Контроль уровня масла — двигатель не запустится, если картер будет недостаточно заполнен.
  • Удобная работа — на панели управления расположен вольтметр для отслеживания напряжения.
  • Простое обслуживание — открытый корпус обеспечивает легкий доступ к фильтру, картеру и свече зажигания.



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Отзывы о товаре Генератор бензиновый Kronwerk 94521, LK-2800R, 2,8 кВт, 230В, ручной стартер




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Характеристики
Бренд
Kronwerk
Тип двигателя
бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Электростартер
нет
Объём двигателя, см3
208
Объём топливного бака, л
15
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
2.8
Объём масляного бака, л
0.6
Защита от перегрузок
да
Уровень шума
65
Развернуть
Эл. выходы 380/220/12
0/2/1 шт
Звукоизоляционный кожух
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Бензиновый генератор Kronwerk LK-2800R 94521 максимальной мощностью 2,8 кВт, с ручным стартером, поддерживает напряжение 230 В и позволяет организовать автономную систему электроснабжения. Обеспечивает работоспособность электроинструмента, бытовой техники, осветительных приборов в условиях отсутствия подключения к электросети. Суммарная мощность потребителей не должна превышать 2,5 кВт. Предусмотрен выход постоянного тока 12 В для зарядки автомобильных аккумуляторов.

Мощный и экономичный двигатель объемом 208 см3 обеспечивает стабильную и эффективную работу при низком потреблении топлива. Генератор незаменим на дачном участке, в гараже, пригодится во время проведения мероприятий на открытом воздухе.

Преимущества

  • Защита от перегрузки и короткого замыкания — генератор рассчитан на длительную работу без поломок.
  • Автоматическая стабилизация напряжения — благодаря блоку AVR к генератору можно подключать чувствительные электроприборы.
  • Качественная фильтрация — воздушный и топливный фильтры препятствуют попаданию посторонних частиц в цилиндр двигателя и бак.
  • Контроль уровня масла — двигатель не запустится, если картер будет недостаточно заполнен.
  • Удобная работа — на панели управления расположен вольтметр для отслеживания напряжения.
  • Простое обслуживание — открытый корпус обеспечивает легкий доступ к фильтру, картеру и свече зажигания.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
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Генератор бензиновый Kronwerk 94521, LK-2800R, 2,8 кВт, 230В, ручной стартер - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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