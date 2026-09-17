Генератор бензиновый Kronwerk 94521, LK-2800R, 2,8 кВт, 230В, ручной стартер
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Генератор бензиновый Kronwerk 94521, LK-2800R, 2,8 кВт, 230В, ручной стартер
Бензиновый генератор Kronwerk LK-2800R 94521 максимальной мощностью 2,8 кВт, с ручным стартером, поддерживает напряжение 230 В и позволяет организовать автономную систему электроснабжения. Обеспечивает работоспособность электроинструмента, бытовой техники, осветительных приборов в условиях отсутствия подключения к электросети. Суммарная мощность потребителей не должна превышать 2,5 кВт. Предусмотрен выход постоянного тока 12 В для зарядки автомобильных аккумуляторов.
Мощный и экономичный двигатель объемом 208 см3 обеспечивает стабильную и эффективную работу при низком потреблении топлива. Генератор незаменим на дачном участке, в гараже, пригодится во время проведения мероприятий на открытом воздухе.
Преимущества
- Защита от перегрузки и короткого замыкания — генератор рассчитан на длительную работу без поломок.
- Автоматическая стабилизация напряжения — благодаря блоку AVR к генератору можно подключать чувствительные электроприборы.
- Качественная фильтрация — воздушный и топливный фильтры препятствуют попаданию посторонних частиц в цилиндр двигателя и бак.
- Контроль уровня масла — двигатель не запустится, если картер будет недостаточно заполнен.
- Удобная работа — на панели управления расположен вольтметр для отслеживания напряжения.
- Простое обслуживание — открытый корпус обеспечивает легкий доступ к фильтру, картеру и свече зажигания.
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Бензиновый генератор Kronwerk LK-2800R 94521 максимальной мощностью 2,8 кВт, с ручным стартером, поддерживает напряжение 230 В и позволяет организовать автономную систему электроснабжения. Обеспечивает работоспособность электроинструмента, бытовой техники, осветительных приборов в условиях отсутствия подключения к электросети. Суммарная мощность потребителей не должна превышать 2,5 кВт. Предусмотрен выход постоянного тока 12 В для зарядки автомобильных аккумуляторов.
Мощный и экономичный двигатель объемом 208 см3 обеспечивает стабильную и эффективную работу при низком потреблении топлива. Генератор незаменим на дачном участке, в гараже, пригодится во время проведения мероприятий на открытом воздухе.
Преимущества
- Защита от перегрузки и короткого замыкания — генератор рассчитан на длительную работу без поломок.
- Автоматическая стабилизация напряжения — благодаря блоку AVR к генератору можно подключать чувствительные электроприборы.
- Качественная фильтрация — воздушный и топливный фильтры препятствуют попаданию посторонних частиц в цилиндр двигателя и бак.
- Контроль уровня масла — двигатель не запустится, если картер будет недостаточно заполнен.
- Удобная работа — на панели управления расположен вольтметр для отслеживания напряжения.
- Простое обслуживание — открытый корпус обеспечивает легкий доступ к фильтру, картеру и свече зажигания.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
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