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Смеситель для кухни TSARSBERG (TSB-72-88) тип МДЦБА купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни TSARSBERG (TSB-72-88) тип МДЦБА

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Смеситель для кухни TSARSBERG (TSB-72-88) тип МДЦБА
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
ЦАМ
Высота излива
21.5
Длина излива
10
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 553016
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Характеристики

Бренд
Tsarsberg
Тип товара
Высота, см
21.5
Страна бренда
Россия
Ширина, см
14
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
ЦАМ
Высота излива
21.5
Длина излива
10
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Форма излива
традиционный
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х15х6
Вес, г.
500

Описание товара Смеситель для кухни TSARSBERG (TSB-72-88) тип МДЦБА

Смесители TSARSBERG (Россия) созданы для обеспечения ваших краткосрочных (на несколько месяцев) и среднесрочнных (1-2 года) потребностей. Например: Съёмнная квартира, сезонное жильё, подменный, временный вариант. Благодаря очень низкой цене, смесители FAUZT можете приобрести в любой, необходимый, момент при этом обладая минимальными денежными средствами. Наши смесители - ваше решение.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни TSARSBERG (TSB-72-88) тип МДЦБА




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Tsarsberg
Тип товара
Высота, см
21.5
Страна бренда
Россия
Ширина, см
14
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
ЦАМ
Высота излива
21.5
Длина излива
10
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Форма излива
традиционный
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Смесители TSARSBERG (Россия) созданы для обеспечения ваших краткосрочных (на несколько месяцев) и среднесрочнных (1-2 года) потребностей. Например: Съёмнная квартира, сезонное жильё, подменный, временный вариант. Благодаря очень низкой цене, смесители FAUZT можете приобрести в любой, необходимый, момент при этом обладая минимальными денежными средствами. Наши смесители - ваше решение.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, на кухню недорогие
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Отзывы


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